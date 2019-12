El Guadalcacín busca oxígeno frente a un rival en descenso

Galiano: "Necesitamos romper la dinámica"

Diego Galiano, técnico del Guadalcacín, no se fía para nada del San José pese a la posición que ocupa en estos momentos en la tabla y advierte: "Tiene buenos jugadores y al máximo goleador de la categoría. No terminan de despegar pero no es mal equipo. Necesitamos romper la dinámica, a ver si somos capaces de hacer un buen partido y de ganar. Es un rival directo y sería muy importante seguir abriendo brecha en la clasificación. Nuestra intención es la de sumar el mayor número de puntos posibles antes del nuevo parón por Navidad". Galiano pasó por el San José "en mi primer año sénior y guardo muy buenos recuerdos tanto del club como del pueblo, que es muy acogedor. Me trataron muy bien allí".