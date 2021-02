El Guadalcacín firma a Chuliki y juega en casa del San José (12:00)

El CD Guadalcacín rinde visita este domingo (12:00) al San José tras el ‘descanso’ obligado del pasado fin de semana al tener que aplazar su partido contra el Peña Rociera por varios casos positivos por COVID-19 en las filas del conjunto sevillano.

Los guadalcacileños han podido preparar ya este partido en el Antonio Fernández Marchán tras varias semanas entrenando en Jédula y La Barca con motivo de la sustitución del vetusto césped artificial por uno de nueva generación. Las primeras sensaciones no pueden ser más positivas y teniendo en cuenta las maltrechas condiciones en las que se encontraba el antiguo ‘verde’ se ha pasado de la noche al día.

El Guada afronta una salida complicada a terreno sevillano. No en vano, los de San José de la Rinconada han obtenido cuatro de sus cinco victorias en su estadio, donde sólo han dejado escapar un empate contra el Puerto Real en el partido aplazado en su momento y disputado el pasado miércoles y una derrota contra el líder Tomares.

El club guadalcacileño se ha reforzado con el sanluqueño Chuliki, un extremo derecho que también puede jugar como punta y que procede del Antoniano. A sus 20 años, destacó en las filas del Divina Pastora, donde anotó más de 40 goles entre el juvenil y el primer equipo. Por contra, Dani Castro ha causado baja en el club tras pedir su salida.

Diego Galiano "El San José es un buen equipo, trataremos de estar serios para poder sumar los tres puntos"

Para el partido contra los sevillanos, Diego Galiano recupera a Benítez, sancionado en el último partido disputado contra el Alcalá. También son altas José Ángel Alenda y Gabi. En el otro lado de la balanza, Cristian y Adri están sancionados, mientras que José Roldán sigue recuperándose de la lesión de rodilla que sufrió hace algunas semanas y Álvaro sufrió un esguince de tobillo en el entrenamiento del lunes en La Barca.

Diego Galiano prevé un encuentro “complicado, ante un buen rival y en un campo de césped natural, al que no estamos acostumbrados. Intentaremos estar serios y traernos los tres puntos”. Pese a no jugar desde hace dos semanas, el técnico no cree que afecte demasiado “porque hemos seguido entrenando igual, es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos en este nuevo fútbol”.

El Guada ya ha podido entrenar esta semana en el nuevo césped, “una maravilla”, según el entrenador. “La pelota rueda perfecta y además la amortiguación de los impactos es mucho mejor, esto nos va a evitar lesiones, que las hemos estado sufriendo toda esta temporada”.