El Guadalcacín, un líder con los pies en el suelo

Contra todo pronóstico, el Guadalcacín se ha aupado a lo más alto de la clasificación de la División de Honor Andaluza después de su victoria en casa del Ciudad Jardín, un triunfo que pese al 2-3 del marcador no fue ni mucho menos fácil de obtener. Y es que los de Diego Galiano, que se adelantaron en el marcador por medio de Juanje, anotaron el 1-2 y el 1-3 casi consecutivamente, pero ya con esa importante renta, Marcos -titular por la lesión de Miguel Ángel- detuvo un penalti y posteriormente encajaba el 2-3 definitivo.

Este triunfo, el tercero de la temporada teniendo en cuenta los 3 puntos por la alineación indebida del Viso, deja a los guadalcacileños en el liderato en solitario de la categoría con 10 puntos. Probablemente, ni los más optimistas auguraban un inicio de temporada tan bueno para un equipo completamente nuevo, plagado de jugadores que no pasan de los 20 años y que necesita reforzar varias posiciones.

Diego Galiano lo tiene clarísimo: “Nosotros debemos mantener los pies en el suelo. Somos los primeros que sabemos que ésta no es nuestra realidad. Siendo sinceros, esto no lo esperaba nadie porque estamos muy limitados en cuanto a efectivos. Pero al igual que tenemos claro que el liderato no es nuestra realidad, también sabemos que el equipo se lo ha ganado a pulso, mis jugadores tienen un gran compromiso y con el orden, la seriedad y el trabajo que están realizando durante las semanas de entrenamiento y luego en los partidos se han hecho acreedores a estar donde están. Se han ganado el tiempo que dure esta ilusión”.

De este modo, Galiano señala que “estos diez puntos ya no nos los quita nadie y estamos a 26 o 30 de conseguir el objetivo de la permanencia”. Como dato, valga que la temporada pasada el Isla Cristina se salvó sumando 35 puntos, aunque hubieran bastado 32.

Estar en la privilegiada primera plaza pasadas cinco jornadas no deja de ser anecdótico, pero para Galiano la situación tiene otros prismas: “Nos va a servir para coger moral y para que los jugadores vayan cogiendo confianza. Tengo una plantilla muy joven. El domingo jugaron dos juveniles y en la segunda parte entró Currito, que es cadete”. Y además, el técnico confía en que estos resultados sirvan “para generar una ilusión” en los aficionados y que vuelvan a engancharse al equipo: “Yo les digo a mis jugadores que estoy en la misma situación que ellos, no tengo experiencia en los banquillos y también estoy aprendiendo. Pero sí la tengo como jugador y he podido vivir un ascenso a Tercera en el equipo de mi pueblo y vi despertar esa ilusión entre los aficionados. Si somos capaces de despertarla de nuevo la gente se va a enganchar”.

Pese al liderato, Galiano sabe que su equipo tiene mucho por mejorar: “Contra el Ciudad Jardín hicimos cosas que en anteriores partidos nos faltaron. Los goles fueron de buena calidad, pero con un 1-3 no podemos terminar sufriendo tanto. Son cosas que tenemos que ir puliendo”.