El Guadalcacín necesita puntuar en Ceuta para soñar con la permanencia

El Guadalcacín FSF afronta este sábado (19:00) en el Guillermo Molina de Ceuta frente al Camoens, séptimo con 27 puntos, un partido vital de cara a sus aspiraciones de lograr la permanencia. Las de Andrés Sánchez perdieron la pasada jornada en casa ante el Alcantarilla (2-3) de forma inesperada y se han vuelto a complicar la existencia.

El desplazamiento a tierras norteafricanas no es nada fácil, ya que el Camoens es uno de los equipos potentes del grupo, pero que no está respondiendo a las expectativas creadas, se ha visto mermado por las lesiones en momentos puntuales y se ha instalado en la mitad de la tabla.

Inés, Beatripi, Karen, Nona, Natalia, Tai, Dedeia, Nekane, Daniela, Ludimilla, Mallda y Guti son las elegidas para afrontar esa complicada empresa.

El preparador del cuadro guadalcacileño considera que "el partido es muy difícil y tenemos la imperiosa necesidad de ganar después del revés de la pasada jornada. Nos vamos a enfrentar a un rival exigente, que cuenta con jugadoras que han militado en Primera División, de mucho nivel y con empaque".

Aún así, Sánchez subraya que "viajamos con mucha ilusión y la intención de sacar algo positivo de allí. Una vez superada esta jornada quedarán seis y tenemos cuatro partidos en casa. El equipo está motivado, con ganas de salvarse y me quedo con el rendimiento y el trabajo en la pista. Hemos ganado tres partidos de cinco y en los dos que perdimos no tuvimos suerte. No tiramos la toalla".