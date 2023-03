La mala suerte se ceba con el Guadalcacín FSF, cae con el Alcantarilla y se complica la vida

El Guadalcacín FSF de la Segunda División femenina de fútbol sala vuelve a complicarse la vida en su lucha por evitar el descenso. Las de Andrés Sánchez cayeron en el Municipal de la pedanía frente al Alcantarilla por dos goles a tres en un partido marcado por la mala suerte y la escasa puntería de las locales, que hicieron méritos más que suficientes para sumar un triunfo que se escapó en los instantes finales con dos goles de las murcianas.

Con esta derrota, el Guadalcacín FSF ocupa la 12ª posición, en zona de descenso, con 16 puntos, a cuatro de la permanencia que marca con 20 el Comandancia General de Ceuta, que además tiene un partido que recuperar. La situación se complica para un equipo jerezano que había levantado el vuelo en las últimas semanas -llegó a estar a 10 puntos de la salvación- y que con las derrotas contra Xaloc y Alcantarilla vuelve a complicarse el objetivo.

María adelantaba al equipo visitante a los 11 minutos de partido, aunque Tai igualaba para el Guadalcacín un minuto después en una primera parte con muchísimas ocasiones para las verdes, que no convirtieron en gol. En la reanudación, el conjunto de Andrés Sánchez encontraba por fin premio a su buen juego anotando Guti el 2-1.

El partido entraba en el tramo final con las visitantes arriesgando y el Guadalcacín FSF fallando ocasiones para cerrar el partido. Perdonó el equipo local y en dos jugadas de mala suerte, el Alcantarilla le daba la vuelta el encuentro. Ludimila se hacía un gol en propia meta y Nerea completaba la remontada para las visitantes.

Tras el encuentro, Andrés Sánchez resumía así el partido: "La mala suerte se ha cebado con nosotros. Creamos mil ocasiones de gol, hemos sido infinitamente superiores y en un minuto perdemos el partido. Increíble. Las mejores del partido fueron las porteras de ellos y en un minuto de desorden hemos perdido. Le doy la enhorabuena a mi equipo porque dio todo lo que tenía".

"No hemos tenido suerte, así es el deporte de injusto a veces. Fuimos muy muy superiores, pero cuando el balón no quiere entrar... No hay otra explicación. Fuimos superiores en todos los aspectos del partido, en todos los sentidos, pero se perdió el partido".