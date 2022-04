El Guadalcacín prepara una nueva final frente al colista Atlético Algabeño

El Guadalcacín quiere aprovechar su dinámica positiva para dar un nuevo paso de cara a la permanencia en División de Honor con su visita el sábado (16:30) al colista del grupo, el Atlético Algabeño, que llegará a ese compromiso después de perder en competido encuentro ante el Atlético Central por un ajustado 3-2. Los de Paco Ávila sólo han perdido un partido de los últimos siete que han disputado.

El último encuentro en casa ante La Palma terminó con igualada a uno y el técnico considera corto el resultado para el esfuerzo que hizo su equipo, que tuvo que jugar una hora con un jugador menos por la expulsión del centrocampista Copero.

Ávila explica que "estamos contentos porque no perdimos, el encuentro se nos puso bastante feo con la expulsión, pero de la forma en la que llega el empate te molesta. Consiguieron un auténtico golazo desde más de veinte metros y por toda la escuadra. Creo que de no haber sido así, no hubiesen empatado, lo lograron en un detalle de calidad. Lo mejor de todo es que a La Palma le ganamos el golaveraje. Tuvimos ocasiones para haber hecho el segundo tanto y creo que merecimos algo más".

Para el choque frente a los sevillanos va a ser baja Copero por la roja directa que vio contra los onubenses y el entrenador del cuadro azulón está pendiente de la recuperación o no del delantero Chuliki, con problemas en un hombro desde el partido ante el Torreblanca.