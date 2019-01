El Guadalcacín, a por la primera victoria en casa ante el Sevilla C

Sevilla C: Jona, Núñez, Carmona, David Rodríguez, Candela, Ryan, José Espinar, David García, Luis García, Luis Vacas y Pliego.

Por su parte, el Sevilla C tiene marcado en rojo esta visita al Fernández Marchán en un feudo donde todos los equipos que han pasado han pescado. Los de Paco Peña ocupan plaza de descenso y tienen a tres puntos la salvación. En las últimas cinco jornadas sólo perdieron contra el Cabecense, empatando con San Roque y Xerez Deportivo FC y venciendo al Arcos (3-0) y a la Lebrijana (3-2). Los sevillistas tienen como talón de Aquiles los desplazamientos: sólo han ganado un partido fuera de la Ciudad Deportiva, al Ciudad de Lucena el pasado septiembre.

La directiva guadalcacileña sigue sin ponerse las pilas y a Jesús Mendoza no le ha caído ningún 'regalo' de Reyes en forma de fichajes. Al contrario, el técnico ha perdido a un nuevo jugador durante el período navideño. En efecto, Parada -que tampoco es que estuviera contando mucho- se ha marchado al Rota y para el partido contra los sevillistas, el técnico de El Chicle sólo tiene a 16 jugadores con ficha del primer equipo y, de éstos, tiene a varios 'tocados'.

El Guadalcacín recibe a las doce del mediodía en el Antonio Fernández Marchán al Sevilla C del jerezano Paco Peña en un duelo en el que los locales esperan por fin estrenar el casillero de victorias como local tras una primera vuelta en la que sólo han sumado dos puntos: los empates contra Lebrijana y Xerez CD.

Robert entrena aunque aún no tiene ficha

Roberto Bernal Calvente, portuense de 26 años, entrena desde hace unos días con el equipo de Jesús Mendoza aunque aún no se le ha tramitado la ficha y no podrá estar hoy contra el Sevilla C. Es un jugador que ya militó en el Guadalcacín hace unas temporadas y que se marchó a Italia a probar fortuna en un equipo de fútbol sala aunque terminó jugando la pasada temporada en el Rota. Robert, como se le conoce futbolísticamente, se desenvuelve por ambas bandas, preferiblemente por la izquierda. Actualmente, se encontraba sin equipo.