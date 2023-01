El Guadalcacín FSF regresa de El Ejido de vacío pese a su buen partido (3-1)

El Guadalcacín FSF perdió este sábado en su visita al Ejido Futsal y se complica aún más la permanencia en la Segunda División. El equipo de Andrés Sánchez realizó un buen partido y se puso en ventaja a falta de diez minutos con un gol de Dolores, pero las locales reaccionaron y en apenas tres minutos le dieron la vuelta a un marcador que acabó con un resultado de 3-1. Tampoco tuvo suerte el equipo jerezano con la pareja arbitral, que no señaló un claro penalti que podría haber significado el 0-2.

El choque era muy importante para el Guadalcacín, que necesita puntos para acercarse a unos puestos de salvación que ahora están a una distancia de 10. Esta temporada la permanencia está mucho más cara al descender los cuatro últimos y con 39 puntos en juego, las guadalcacileñas van a tener que realizar una gran segunda vuelta para eludir la pérdida de categoría.

El encuentro fue igualado ante un rival de la parte alta de la tabla que cuenta con jugadoras importantes y de mucha calidad. Peleó el Guada en la primera mitad que acabó sin goles y se adelantó a los 30 minutos con el tanto de Dolores. Pero Anabella, la mejor de las almerienses, le dio la vuelta al marcador en apenas dos minutos y Sandra hacía el 3-1 aprovechando otro error de las jerezanas.

Andrés Sánchez, técnico del Guada FSF, resumía así el partido: "En pocas palabras, jugamos con un equipo que era mejor que el nuestro, por algo van terceras en la liga. Mi equipo jugó bien, pero el rival tenía jugadoras que han estado en Primera y salvo algunos compases del partido en los que no lo hicimos bien, la verdad es que estoy contento con el equipo, pero pecamos de inexperiencia y en dos o tres errores puntuales ellos le dieron la vuelta al marcador".

El técnico, en la grada cumpliendo el primero de los dos partidos de sanción que le impuso Competición tras su expulsión en Ceuta hace una semana, lamentó que la pareja arbitral no señalase un claro penalti para su equipo con el 0-1: "No estamos teniendo suerte con los árbitros, no nos pitaron un penalti a favor que además era expulsión porque había una superioridad manifiesta junto a la portería, era una falta clarísima y tarjeta roja y eso nos hizo bastante daño porque hubiera sido el 0-2 y el partido más encaminado".

El Guadalcacín afronta ahora dos semanas de parón en las que Andrés Sánchez va a poder trabajar con su plantilla, que se va a ver reforzada con la llegada de dos jugadoras más. El próximo encuentro será el 4 de febrero en el Municipal de Guadalcacín, el derbi contra el Polideportivo Cádiz, colista sin haber puntuado, una oportunidad inmejorable para sumar el triunfo.