Polémica e injusta derrota del Guadalcacín en Ceuta (4-3)

Polémica derrota del Guadalcacín FSF en su visita al COMGECEU (Comandancia General de Ceuta), un rival directo en la lucha por la permanencia, por 4-3 en los minutos finales y después de haber ido siempre por delante en el marcador. Los árbitros se convirtieron en protagonistas con su nefasta labor y expulsaron a los dos técnicos y al delegado del Guada por protestar.

Los primeros veinte minutos de las jugadoras de Andrés Sánchez fueron muy buenos, estuvieron más y mejor asentadas en la pista y a los nueve minutos ya ganaban 0-2, con dianas de las brasileñas Ludmila y Andreia. Mientras, su rival apenas dispuso de ocasiones claras en esta mitad.

Todo cambio tras el descanso. Las guadalcacileñas cometieron dos errores y encajaron la igualada en apenas cinco minutos. A los treinta segundos Claudia Navas, con la ayuda de Mallda, acortó distancias y dio alas a su equipo, que empató con un gol de Morgana, que se iba a convertir en la protagonista del choque, con suspense, ya que el balón tocó antes en el poste.

Tras un tiempo tiempo muerto, el Guada pisó el acelerador y volvió a cobrar ventaja gracias a Andreia. 2-3. Minuto 29. La victoria parecía que no se iba a escapar, pero llegó el recital de los colegiados, que en el minuto 36 señalaron un penalti por manos inexistentes, ya que el balón pegó en el hombro de la jerezana. Morgana no falló y colocó en el electrónico el 3-3 a falta de cuatro minutos cuatro minutos para el final. Lo peor estaba por llegar, apenas un minuto después Morgana culminaba un contragolpe para establecer el 4-3.

Sánchez, indignado

Andrés Sánchez, técnico del Guadalcacín, se ha mostrado enfadado con el arbitraje y ha señalado que "llevo más de veinte años entrenando y es la primera vez que me sucede algo así. Echaron por tierra todo nuestro trabajo y esfuerzo tanto por el juego desplegado como por el viaje. Hasta la afición de Ceuta nos comentó que nos estaban robando".

En el acta, los colegiados reflejan que expulsaron a Sánchez por "al finalizar el encuentro se dirige al árbitro asistente encarándose en los siguientes términos: Sois muy malos, el partido lo habéis ganado vosotros, como se nota que estamos en casa y una vergüenza de penalti. Vaya poca vergüenza". El técnico mantiene que "simplemente le digo que llevamos desde las cuatro de la mañana de viaje para llegar hasta aquí y ha pitado usted un penalti de vergüenza. No hablé nada más y me echó, también expulsó a mi segundo y al delegado y me lo dijo luego, cuando él ya no estaba porque había ido a acompañar a mi jugadora desmallada en el hospital".