Güiza: "Mi idea es retirarme en el Sanluqueño y este será mi último año"

Dani Güiza ha renovado un año más por el Atlético Sanluqueño y sus primeras palabras han sido para mostrar su satisfacción: "Es para estar bastante contento de que el Sanluqueño y el nuevo presidente sigan confiando en mí". Eso sí, a punto de cumplir 39 años, Güiza dejó claro que su intención es colgar las botas defendiendo la camiseta del Atleti y que la temporada 2019-20 será su última campaña en activo: "Está claro, ya lo dije desde que firmé en Tercera: mi idea es retirarme aquí en el Sanluqueño y este va a ser ya seguro mi último año".

Güiza afronta, por tanto, su última temporada antes de retirarse porque a día de hoy descarta seguir luego otra campaña más: "Va a ser una temporada, cuando termine mi contrato es seguro que lo dejo. Un añito más disfrutando en El Palmar".

De las dos temporadas que lleva en el Atlético Sanluqueño, Dani recuerda sobre todo "la liguilla de ascenso, hicimos una liguilla de 10 y disfrutamos todo el mundo, igual que la afición, un montón. Y también el último partido de liga aquí en casa, con toda la familia aquí, disfruté muchísimo".

De cara a la próxima liga, el delantero del Atleti tiene claro lo que espera: "Lo primero es hacer el mismo trabajo que la temporada pasada, mantener la categoría, que eso es lo más importante, y nada más. Trabajo, trabajo y mantener la categoría".

Y no será fácil porque con el descenso del Córdoba el grupo será "muchísimo más fuerte. Date cuenta que no ha subido ningún equipo del Grupo IV, para pelear entre los cuatro primeros va a haber ocho o nueve equipos, por lo que va a ser mucho más complicado".

"Me siento muy querido aquí y por eso ha sido fácil firmar un añito más"

Y a punto de ascender están tanto Algeciras como Cádiz B: "Está claro que si sube, el partido con el Cádiz va a ser especial, he estado dos años de maravilla allí, me han tratado muy bien y ojalá sea así y que el domingo el filial esté ya en Segunda B".

El Sanluqueño estrena presidente y directiva y Güiza pide apoyo para Miguel Ángel González Saborido y su equipo: "Ahora es importante que apoyemos al nuevo presidente, a la nueva directiva y ojalá que de una vez se vea un Palmar lleno y que Sanlúcar apueste por el equipo".

Está claro que Güiza juega en el Atleti por gusto -"por dinero no es", comenta entre risas- y por sentirse cómodo en el club y con afición: "Yo me siento muy querido aquí, por eso ha sido fácil llegar a un acuerdo y firmar un añito más, creo que es importante para mí y para el Sanluqueño".