Su nombre es Hugo Franco Gallego (apunten el nombre) y a sus 14 años ya es varias veces campeón de Andalucía y de España de ciclismo de montaña en la modalidad de Cross Country. Su penúltima hazaña ha sido hacerse con el subcampeonato de Europa de la especialidad en la localidad alpina de Pila, en el Valle de Aosta italiano, muy cerca del imponente Mont Blanc, una de las cimas más altas del viejo continente.

Allí, Hugo Franco ha experimentado su primera salida de España para tomar parte en una competición a la que llegó después de proclamarse semanas antes campeón del Open de España de XCO. Este fin de semana, el jerezano puede culminar un gran año en el Campeonato de España Escolar que se desarrolla en las localidades madrileñas de Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado.

El ciclista jerezano, perteneciente al Symisur Centauro Bikes con sede en Guadalcacín, está "muy satisfecho"” por la medalla de plata conseguida en el Europeo. "Era la primera vez que salía del país y no sabía a qué me iba a enfrentar. Me he encontrado con ciclistas con un nivel altísimo y ha sido la carrera más difícil que he hecho hasta ahora", afirma.

Lo de Hugo Franco fue poco menos que llegar el besar el santo. El jerezano se impuso en la primera prueba, una contrarreloj en la que fue el mejor de más de 130 participantes. "Salí de los primeros y no pensaba que podría ganar. Pero la competición fue avanzando y afortunadamente nadie batió mi crono". El del Symisur Centauro Bikes se imponía por casi dos segundos al neerlandés Jelte Jochems. "Estaba un poco nervioso porque en cualquier momento podían batir mi tiempo. Todo se resolvió por pocos segundos e incluso décimas".

La mala suerte se cebó con el jerezano en la prueba del Eliminator, en la que partía con el dorsal número uno. Sin embargo, la cadena de su bicicleta se rompió a los pocos metros. Ahí se vio de qué pasta está hecho Franco, ya que tras vacilar un instante, cogió la bici y salió corriendo para hacer el recorrido a pie: "Miré a los jueces, cogí la bici y a correr, había que terminar la prueba porque eso te sirve luego para salir mejor posicionado en la prueba de rally. Fue emocionante, porque durante el recorrido me aplaudieron", confiesa.

Llegó la prueba reina del Europeo, en la que Hugo Franco salía en primera línea con los máximos favoritos: "Fue una prueba muy dura. No salí demasiado bien, se formó un pequeño atasco y me adelantaron varios corredores. Luego, se formó un grupo de unos quince y poco a poco fuimos quedando menos, hasta que en la última vuelta tuve un pequeño fallo, choqué con Nicholas Halter, me resbalé y tuve que hacer una subida a pie. Ahí fue donde se me escapó y ya no me dio tiempo de alcanzarlo”.

El año para el ciclista jerezano está siendo sobresaliente: "He ganado el Campeonato de Andalucía, el Open de Andalucía y el del España ganando las cuatro carreras. Este fin de semana compito en el Campeonato de España y a ver si tengo suerte y puedo ganar. Tengo buenas sensaciones. Lo daré todo, pero si no se gana tampoco pasa nada".

El gusanillo de la bicicleta le picó siendo muy pequeño: "Empecé con la bici con dos años y me apunté por primera vez en una escuela de ciclismo a los siete años y desde los ocho compitiendo. Mi bici creo que cuesta unos 10.000 euros. Está claro que si no es por la ayuda de mis padres no me podría estar dedicando al ciclismo, porque no tengo patrocinadores, sólo Centauro Bikes", afirma.

En un futuro se ve como profesional. "Ese es mi sueño, ser ciclista profesional y lo voy a intentar. Me encantaría ser ciclista profesional de montaña, aunque sé que es más difícil que dedicarte a la carretera". Ahí están los ejemplos de Mathieu van del Poel, "uno de mis ídolos", o Wout Van Aert, ciclistas que son campeones de mountain bike y ciclocross y que están en el Alpecin y el Jumbo-Visma alternando ambas disciplinas. De hecho, el neerlandés, nieto del gran Raymond Poulidor, ha vestido el amarillo en el Tour de Francia y participará en los Juegos Olímpicos en MTB. "Yo he hecho también carretera, pero me gusta muchísimo más la montaña, es más divertida".