La I Trail Running La Teja, este domingo con 400 participantes

La I edición del Trail Running La Teja que se enmarca dentro de los actos del Centenario de la Coronación de la Virgen del Carmen que culminarán en 2025, se celebrará el próximo domingo día 11 a partir de las 09:30 horas con una previsión de más de 400 participantes.

El delegado de Deportes y Medio Rural, Jesús Alba, ha agradecido “a ‘Runchip’ como empresa local su iniciativa de proponer nuevos eventos en la ciudad, y su esfuerzo organizativo, además en el contexto del programa de actos por la efeméride por la Coronación de la Virgen del Carmen”.

La prueba consta de dos modalidades: 22 kilómetros y 10 kilómetros. La salida tendrá lugar para ambas a partir de las 09:30 horas en la calle Pedagoga Rosa Roig, junto a la avenida Rey Juan Carlos I. Al evento se suma la versión de marcha nórdica, cuyos participantes tomarán la salida 3 minutos después de las de formato carrera. Las inscripciones se pueden realizar hasta el jueves día 8 inclusive a través de la página web oficial de la Federación Andaluza de Atletismo (www.atletismofaa.es) y se puede consultar el perfil de cada modalidad en la página de la entidad organizadora: www.runchip.es.

Presentación

La carrera se ha presentado este lunes en la sede de Deportes en el edificio 2002, contando con la presencia del delegado Jesús Alba, Joaquín Lara, responsable dela organización, y Salvador Llamas, de la Hermandad del Carmen. El director técnico del evento ha comentado que "aunque llueva el día del evento, éste no se va a suspender. El terreno de La Teja es compactado y no habrá grandes acumulaciones de agua ni barro denso. El montaje quizá sí nos costará más, pero no importa. Ha causado mucha sensación este evento, lo percibimos en las inscripciones, y estamos muy contentos con la acogida de esta primera edición".

En cuanto a la recogida de dorsales, ha informado Lara que "serán en el establecimiento Bambú, que es patrocinador, el viernes mañana y tarde y el sábado por la mañana" y ha destacado que "habida cuenta de la gran cantidad de carreras en el calendario local y al ser una prueba nueva, estamos muy contentos por la participación que vamos a tener".