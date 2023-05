El II Torneo de Tenis y Pádel The Racket Club Jerez se disputa del 2 al 4 de junio

The Racket Club Chapín-Jerez acoge el fin de semana del 2 al 4 de junio el II Torneo de Tenis y Pádel The Racket Club-El Calamar, una cita deportiva con siete categorías para adultos y niños y en la que los organizadores prevén superar los 100 participantes registrados en la primera edición.

Las inscripciones para esta cita deportiva ya están abiertas en las diferentes categorías. En el caso del pádel, son Masculina C, Femenina C, Mixta y Menores de 14 años. Por su parte, en Tenis los participantes jugarán en Categoría Absoluta, Dobles o Menores de 14 años. Los precios se han mantenido igual que el año pasado: 15 euros para los socios de The Racket Club (10 en el caso de los niños) y 20 euros para los no socios (15 en las categorías infantiles).

Todos los participantes recibirán un 'welcome pack' de cortesía, además de poder disfrutar de varios días de campeonato en las instalaciones de The Racket Club. A la finalización del torneo, habrá una degustación cortesía del restaurante El Calamar, copatrocinador del evento. Además, los ganadores en las categorías de pádel podrán participar en el XIV Torneo Cadimar.

Las instalaciones

The Racket Club Chapín-Jerez es un club inclusivo, en el que confluyen una oferta de ocio y deporte diferenciada en un entorno natural que ocupa más de 20 hectáreas. Las instalaciones deportivas, compuestas por 7 pistas de pádel con calidades similares a las del WPT (World Padel Tour) y 7 pistas de tenis (3 de tierra batida y 4 de resinas ITF3), que cumplen con la homologación que marca la Real Federación Española de Tenis, se completan con la piscina, casa club, restaurante El Calamar, amplias zonas verdes y de esparcimiento con espacio de barbacoa.