Inesperado paso atrás del Jerez Industrial frente a un Alcalá superior (0-1)

Paso atrás del Jerez Industrial. El cuadro blanquiazul ha roto su racha de cuatro jornadas sin perder -tres triunfos y un empate- en un mal encuentro ante el Alcalá, penúltimo clasificado, que supo explotar sus armas y llevarse los tres puntos del Pedro Garrido de forma justa. Los blanquiazules no tuvieron su mejor día, nunca se encontraron cómodos sobre el verde, apenas generaron juego y encajaron el tanto de la derrota a seis minutos del final. Pedro Jiménez sentenció la contienda con un buen gol, que permite a su equipo tomar oxígeno.

Los dos equipos entraron con ganas al partido, con acercamientos a una y otra portería, que dejaban claro que los dos necesitaban el triunfo, aunque las acciones más claras en los primeros compases eran para los de Javi Rivas. A los once minutos, un buen centro de Caballero lo remató desviado Antonio Jesús y poco después, ni el árbitro ni su asistente dudaron a la hora de anular un gol a Víctor por fuera de juego. Los visitantes no le perdían la cara al choque y casi rompen las tablas con un saque de esquina botado por Quiroga que se paseó por el área pequeña de Zarzuela sin encontrar rematador.

Intercambio de golpes

El crono avanzaba y el marcador seguía sin estrenarse, pero las fuerzas ya no estaban igualadas porque los visitantes comenzaban a mandar en todos los aspectos del juego. Aún así, a la media hora, fue el Jerez Industrial el equipo que lo intentó con el lanzamiento de una falta lejana. Kevin le pegó duro, pero su lanzamiento se marchó a la derecha del portal defendido por Juan. La réplica, un buen remate de cabeza de Walter tras un córner lanzado por Quiroga que atajó seguro abajo Zarzuela. Y en el 36', nuevo susto, gran remate de Pedro Jiménez al palo. El Alcalá se lo creía ante un rival espeso y desubicado que había perdido terreno.

El tramo final del primer tiempo fue visitante, se enrareció con entradas fuertes de uno y otro lado y unos minutos de descuento que llegaron a su fin con una buena acción de Fernando que se fue fuera por poco. Los industrialistas, muy enfadados con el árbitro, a los puntos habían merecido mucho menos que los visitantes.

Segundo acto intenso

La segunda parte arrancó eléctrica, con un Alcalá que quería el partido ante un cuadro industrialista que replicaba más con empuje que con acierto. Pedro Jiménez perdonó en dos oportunidades y los de Rivas no lo tenían fácil para encontrar a sus hombres más adelantados.

El técnico portuense no podía estar nada satisfecho con lo que estaba viendo, movió pronto ficha y sacó del campo a Kevin para dar entrada a Juanjo y poco después apostó por Parra en lugar de Caballero. Mientras, Carlos Conejero fue expulsado por parar un balón con el pie dentro del campo cuando ya salía, y la grada intentaba animar a un equipo desdibujado.

El encuentro se rompió del todo en el ecuador del segundo acto. Los locales querían, pero no tenían fluidez y los alcalareños cada vez tiraban más del otro fútbol para conservar su botín y hasta buscar una mayor recompensa cuando su desgaste físico era patente.

Dos expulsiones

Juanjo mandó fuera por poco un buen centro de de Antonio Jesús (76'). Estaba claro que no era el día del Jerez Industrial. No encontraba la forma de superar a un rival ordenado y en el minuto 86 se encontró con un castigo que no esperaba. En una buena acción personal, con un par de recortes dentro del área, el delantero Pedro Jiménez ajustó el balón lejos del alcance de Zarzuela después de dos buenos recortes dentro del área. Recibió fácil el balón en el área y no perdonó.

Tanto el tramo final como el descuento fueron frenéticos y con los nervios a flor de piel. La tensión fue extrema y el colegiado expulsó a Velázquez primero y ya en el descuento a Parra. Mientras, Pulido tuvo dos oportunidades, un lanzamiento lejano de falta y otra en un remate flojo que atajó Juan sin mayores problemas. A la contra, entre Gonzalo y Pedro Jiménez también pudieron sentenciar.

Al final, inesperada derrota del Jerez Industrial tras un choque en el que perdió parte de sus señas de identidad ante un Alcalá que demostró muy buenas maneras en la primera parte y tiró de oficio en el segundo acto para llevarse los tres puntos del Pedro Garrido.