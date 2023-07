"La clave para ganar es el sentimiento de pertenencia al club"

Iván Franco y Luismi Sánchez. Luismi Sánchez e Iván Franco. Veinte años de relación deportiva y amistad. Los técnicos del Jerez Natación Máster que han llevado a la entidad jerezana a lo más alto un año más, reconquistando el Campeonato de España de Verano. Una temporada para la historia, con el femenino logrando los cuatro títulos en disputa: piscina larga, corta, aguas abiertas y fondo.

Cincuenta y dos títulos suman entre los dos preparadores jerezanos, que se dice pronto: 14 con el Club Natación Jerez y 12 con el Jerez Natación Máster. Un club cohesionado, donde todos tienen claras las directrices y las parcelas en las que trabajar, deportiva y administrativamente. Son las caras visibles, aunque son muchos más los que trabajan en silencio para que el Jerez Máster sea el mejor club de España. Y ya piensan en cómo mejorar, si es posible, un año que ha sido sobresaliente.

-¿Dónde está la clave para ganar 12 títulos nacionales en sólo 6 años?

-Luismi Sánchez. Lo primero es un cuerpo técnico reconocido, que los nadadores vean que hay una estabilidad. Iván y yo somos las caras visibles, pero Inma García y Germán Monreal hacen una labor muy callada y oscura y a la vez muy importante. Un cuerpo técnico reconocido y que tenga libertad de decisión. Hay nadadores que están comenzando y otros que son internacionales y olímpicos y hay que tomar decisiones en algunos casos que no les gustan.

-Iván Franco. Hablamos también de una junta directiva muy potente, muy bien parcelada, cada uno sabe el trabajo que tiene que hacer. Muchos clubes nos preguntan cómo lo hacemos. Una junta directiva con las funciones muy bien delimitadas es fundamental.

Secreto "Un buen banquillo es clave, la segunda unidad, que casi toda es de Jerez, es la mejor y marca diferencias"

-L.S. Y sobre todo los patrocinadores, no tenemos muchos, pero los que tenemos son buenos y fieles y además son parte del equipo porque Ignacio Martín es director provincial de Barceló y es nadador nuestro y los hermanos Gómez-Besser igual. Luego hay otros colaboradores como Beiman, la gente del Club Nazaret, que nos ayuda mucho. Una de las claves es el sentimiento de pertenencia y luego imprimirle a un grupo el gen nadador. ¿Quedamos segundos? Bueno, nos han ganado, pero la gente que está en este club sabe que o lo da todo aunque no ganemos o está fuera y da igual que sea olímpico o internacional. Luego, Iván y yo nos llevamos muy bien, en competición sólo con mirarnos ya sabemos dónde hay un problema, dónde hay que atacar y quién tiene lo tiene que atacar.

-¿Tenéis que intervenir mucho durante una competición para cambiar planes?

-I.F. Sí, por ejemplo en cuestión de relevos, que es uno cada día. Si ves que un nadador está lesionado o los tiempos no han sido los que deberían ser tienes que desmontar los del día siguiente y hacer modificaciones y a lo mejor eso te arrastra varias categorías.

-¿Pero sin buenos nadadores...?

-I.F. Sí y tener un buen banquillo. Aunque haya un nadador que por baja forma o lesión no rinda, siempre tenemos tres detrás para poder suplir y eso el resto de equipos no lo tiene.

Exigencia "La gente sabe que o lo da todo o por muy internacional u olímpico que sea está fuera, no se puede estar a medio gas cuando hay gente fuera que quiere entrar a todo gas"

-L.S. Nuestros primeros espadas son muy buenos, pero comparados con el resto de equipos son similares. En los equipos punteros siempre hay un olímpico o varios internacionales. La segunda línea, que está formada sobre todo por gente de Jerez, es la más potente que tenemos.

-Viendo la clasificación, el Jerez Máster ha arrasado. ¿Habéis estado a un gran nivel y el resto algo por debajo? ¿Cómo lo analizáis?

-I.F. Analizando primero lo nuestro, hemos estado a un gran nivel. Hemos batido varios récords de Andalucía en una piscina que no era la propicia para ello. Hemos estado a un nivel superlativo desde el primer día e incluso el sábado quedando una jornada y cuando ya sabíamos que el campeonato estaba hecho hemos seguido batallando hasta el último metro. Creíamos que Monteverde era el que más guerra nos iba a dar y sí es verdad que no ha estado tan bien como pensábamos, pero el resto de equipos, Tenerife, Cuatro Caminos... son potentes y nos han puesto las cosas difíciles, pero por suerte en este campeonato hemos sido un rodillo desde el primer día.

-L.S. Nosotros somos un equipo numeroso, pero hay muchos nadadores que no puntúan apenas. Ves una convocatoria grande, pero puntúan 16 por categoría y prueba. Hay un dato que no es nuestro: 42 nadadores de Tenerife le han ganado a 85 de Monteverde. La calidad es un factor superimportante, estuvieron peleando hasta la última prueba contra esos 85. Quiero decir que puedes llevar un equipo de 300 nadadores, pero si no hay calidad o no tienes gente que se meta entre los siete u ocho primeros no ganas. La segunda línea de la que hablamos. Y después tenemos una joya en este club, que es el equipo femenino. Ha ganado los cuatro trofeos de la temporada, eso es inaudito, y tenemos un bloque de mayores deportistas contrastados. Por poner un ejemplo, tenemos a Lolo Unión, que tiene 83 años, campeón del mundo de pértiga y que hace 34 segundos en 50 libres.

Continuidad "Cuando pegamos el pellizco la gente muerde y mientras nosotros sintamos eso seguiremos al frente"

-Decimosegundo título nacional en 6 años. ¿Con cuál de ellos en general os quedáis?

-L.S. Yo este año tengo mi favorito, que es en el que más nos han exprimido, que ha sido el de Aguas Abiertas de Sevilla. Ha sido épico. Muy complicado desde el punto de vista técnico y también natatorio, un campeonato muy difícil, ha sido una moneda al aire, las distancias han sido cortísimas y en un medio que no es controlable porque es un río y tiene sus corrientes, golpes... Es el que más nos ha emocionado y el que más nos ha costado. ¿De los 12? Cada uno tiene algo, pero el más emocionante ha sido el de Sevilla.

-En total lleváis 26.

-I.F. 12 con el actual y 14 con el club anterior.

-Estáis a punto de rebasarlo.

-L.S. Es un objetivo claro.

-I.F. Cuando fundamos el club nuevo nos dijimos ¿hasta cuándo vamos a seguir aquí? Toda la vida no vamos a estar como técnicos, llevamos ya 20 años. Y nos dijimos que hasta que superemos los títulos del anterior club. Lo que pasa es que cuando hicimos las cuentas habíamos ganado 14 en 12 o 13 años y ahora hemos ganado 12 en 6. Hemos ido demasiado rápido (risas).

-L.S. Yo creo que nos queda. Tenemos una edad para estar todavía fuertes, incluso seguimos nadando. Pero habrá una edad en la que tampoco tendremos tanto gancho con los nadadores.

-I.F. Hace unos días algunos nadadores nos preguntaban si íbamos a seguir o no y les dijimos que esto es cosa de ellos y también de nosotros. Nos iremos cuando, exceptuando situaciones familiares o enfermedades, ellos nos digan que nos vayamos. Si siguen respondiéndonos como están respondiendo, nosotros vamos a seguir.

¿Un Nacional en casa? "La ciudad tendría que ver competir en Jerez a un Javi Núñez, Mario Blázquez, Ute o a uno de nuestros mayores, el algo que tendrían que pedir la Federación Andaluza y el Ayuntamiento"

-Como el entrenador que detecta que su mensaje ya no cala en un vestuario.

-I.F. Efectivamente.

-L.S. Nosotros tenemos reuniones todos los días de campeonato y cuando pegamos el pellizco la gente muerde y mientras sintamos eso no tenemos motivos para irnos. Luego, tenemos un respaldo total de una directiva que, si tenemos que prescindir de algún nadador, no nos pone pegas, tenemos plena libertad. Esta semana hemos comunicado 28 opciones de salidas del club, por incomparecencias, por bajo rendimiento, porque no nos convencen o porque creemos que hay que dar más. Ya somos el enemigo número uno y no puedo tener gente a medio gas cuando hay gente fuera que quiere entrar a todo gas.

-Esto no para y ya estáis con los fichajes de cara a la próxima temporada.

-L.S. Sí, pero no será un año de excesivos fichajes. El equipo está montado y vamos a ir reforzando, de 30 para abajo y sobre todo el masculino. Vamos a intentar reforzar esas carencias y alguna 'perita' que venga, aunque todavía no está cerrado.

-¿Hay clubes que pagan y os quitan fichajes?

-I.F. Sí, evidentemente. Y se preguntan qué hacemos con los nadadores, que todos quieren venir a Jerez, que si somos muchos... Y siempre hablamos lo mismo, no tenemos un duro, somos un club muy humilde, pero trabajamos con mucho corazón y muchas ganas y los nadadores están ahí, el equipo que tenga los mimbres para montar una convocatoria de 122 nadadores, que lo haga igual que nosotros. Hay mucha envidia porque nos dicen que siempre ganamos porque somos muchos.

Relevo en la presidencia "Alejandro es un presidente con mucho ímpetu y está modernizando el club y Manolo Mestre es nuestro padre, un referente y siempre está ahí"

-¿Hay clubes que han pedido un tope de inscritos en los campeonatos?

-L.S. Mira, el femenino ganó en fondo en Murcia con la mitad de nadadores que el anfitrión y el equipo se quedó a un punto en la general y nadie se acordó de la cantidad de nadadores que llevaba Jerez. Ahí no interesaba. En el de piscina a lo mejor influye más porque hay más pruebas y categorías, pero en otros como el de Aguas Abiertas no es fácil ganar por el número. Ya en su día la Federación Andaluza intentó que sólo puntuaran los tres primeros de cada categoría y prueba, por lo que ese factor numérico no existía, y arrasamos. Al año siguiente lo quitaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que perdían muchísimo dinero en inscripciones. Que alguien gane 143 medallas, de las cuales cuarenta y tantas son de oro y bata 34 récord de Andalucía y empezamos a hablar.

-¿Os sentís reconocidos en vuestra ciudad?

-I.F. Jajaja. En nuestros nadadores sí, en la ciudad... difícil cuestión.

-L.S. Depende de qué se trata ser reconocido. Yo creo que cada vez que el club ha obtenido un éxito las autoridades nos lo han reconocido. Si te refieres a las famosas premiaciones del Deporte, hemos tocado final varias veces...

-I.F. Ahí todavía no hemos llegado (risas).

-L.S. Da igual, de hecho ni nos presentamos. Algún día tocará. Pero a nivel institucional, Ayuntamiento de cualquier color, los padres mercedarios... nosotros nos hemos sentido queridos. Lo que realmente hace falta, como dijo el presi el otro día, es que la ciudad nos vea competir, pero no a través de los medios, que hacéis una labor excelente. La percepción cambiaría mucho si la ciudad pudiera ver a un Javi Núñez, un Mario Blázquez, un Boris Pallarés o a Ute Hasse, Ana, Alba o uno de nuestros mayores nadar.

-¿Es un objetivo?

-L.S. Lo tiene que pedir la Federación Andaluza y con la colaboración del Ayuntamiento. Ya se hizo en el 2014 con el mismo gobierno que hay ahora, fue un evento en el que se batieron todos los récords y no es un evento caro. Tenemos una piscina como la del Club Nazaret, que supera con creces a la de Puertollano, donde estaban volcadísimos con el campeonato y han suplido la falta, entre comillas, de una instalación top con cariño, limpieza y atención al nadador.

-¿Qué número de personas mueve un Campeonato de España?

-I.F. En este han sido 1.000 nadadores, más acompañantes, arbitraje, familias... El impacto económico en una ciudad es para poner en una balanza el canon y todo lo que te puede dar.

-¿Desde el club se puede proponer al Ayuntamiento o a la directiva?

-I.F. Lo tenemos ahí en mente y parece que va llegando el momento de dar el paso adelante. Con la Federación Andaluza hay muy buena relación, también con la Española, quizá tiene que ser el Ayuntamiento y la Andaluza quienes pongan el proyecto encima de la mesa y nosotros aportar desde nuestra experiencia.

-No me gustaría concluir sin tener un recuerdo a la figura de Manuel Mestre, expresidente del club y persona clave en la natación en Jerez, y que nos habléis también de Alejandro Ucha, el nuevo presidente.

-L.S. Alejandro es un presidente con mucho ímpetu, muy trabajador y se está notando su labor, está modernizando el club a todos los efectos, a nivel de estatutos, de gestión, parcelando todas las áreas de trabajo. Creo que ha cogido de manera fantástica el testigo el gran Manolo Mestre. Y Manolo es nuestro padre deportivo, el fundador del club, está siempre que se le requiere aunque no deportivamente por sus problemas de lesión, pero que Alejandro y Manolo estén siempre en contacto nos ayuda a todos y estaos encantados de tenerlo como referente, es un lujo estar amparados por él.