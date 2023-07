Así arrasó el Jerez Máster en el Campeonato de España en Puertollano: 46 oros, 61 platas y 36 bronces

Los jerezanos destaparon el tarro de las esencias y no fue fácil, en primer lugar por el calor y, en segundo, porque la escasa oferta hotelera de Puertollano desplazó al equipo y toda su logística a Ciudad Real , a 30 minutos de la localidad en la que se disputaba el evento.

Protagonistas

Alejandro Ucha: "Me gustaría que Jerez viera a esta familia competir"

El presidente del Jerez Master no podía evitar la emoción a pie de piscina: "Me gustaría que el deporte de Jerez viera a esta familia competir. Ha sido una temporada de mucho trabajo, pero los objetivos se han cumplido con creces. Sabemos que más es difícil, por lo que sólo queda disfrutar de un triplete que nadie ha conseguido. Estoy muy orgulloso del primero al último, ha sido una pasada, hay que trabajar para mantener el bloque como sea, ahora muchos quieren a nuestros nadadores y muchos querrán venir también".

Iván Franco: "Es uno de los éxitos más rotundos que recuerdo"

El capitán no ocultaba su alegría tras el comportamiento del equipo en competición y repite el mismo mensaje de siempre: "No regalamos ni un metro, respetando al rival, es un grupo muy sano y con mucha ambición. Estamos malacostumbrados, pero por cohesión de los nadadores y por calidad este es uno de los éxitos más rotundos que recuerdo. La calidad es fundamental, hoy un equipo con la mitad de nadadores que el anfitrión (Tenerife contra Monteverde) quedó por encima. Lo que funciona no lo toques, estamos muy felices".