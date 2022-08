Javi Aranda, un delantero de altura para el Jerez Industrial

El Jerez Industrial sigue reforzando su ataque. A la llegada de Juan Rosillo se ha unido la de Javi Aranda, un experimentado delantero extremeño de 34 años que procede del Mérida Nueva Ciudad (Primera División de Extramadura), mide 1'90 de altura y destaca por su habilidad goleadora. El futbolista cuenta con once años de experiencia en Tercera División y ha pasado por equipos como el Badajoz, Díter de Zafra, Santa Amalia o Coria, entre otros.

El Jerez Industrial ha dado la bienvenida al jugador y le desea "suerte y los mayores éxitos defendido nuestro escudo".

Por su parte, el ariete ha desvelado que desde que le llegó la oferta tuvo claro que quería jugar en el Jerez Industrial y que también habían influido en su decisión motivos personales. "Le tengo mucho cariño a esta ciudad. Paula, que tiene dos añitos y es la hija de mi hermano futbolistico, nació allí y siempre he tenido un huequito de mi corazón para todo lo relacionado con Jerez" y también quiso destacar "el trato que me han dado todos en el club desde que llegué. Me han abierto las puertas de la entidad como si fuera mi casa".

Igualmente, valoró lo importante que había sido "el papel del míster. Uno de los motivos por los que he decidido apostar por este gran club es porque Alberto es nuestro entrenador".

Sabe que el Jerez Industrial se marca unos objetivos ambiciosos y le gusta el reto. "Tengo 34 años, pero quiero aprender mucho de mis nuevos compañeros y del cuerpo técnico. Llego a una liga nueva para mí, pero todos tenemos muy claro nuestro objetivo, ascender. Sé que aterrizo en una entidad con una gran afición detrás, volcada en un proyecto muy bonito dentro de la ciudad. Quiero aportar en lo futbolístico, con mi experiencia en en la Tercera de Extremadura, que era muy competitiva, y en lo humano"

A la hora de definirse como futbolista apunta que "aquellos entrenadores con los que he tenido la suerte de trabajar, como Juan García, actual técnico del Calahorra, Manolo Parra, Ito o Ricardo Fernandez, que es mi padre futbolístico, dicen todos lo mismo. Ofrezco trabajo por encima de todo. Soy un delantero de referencia, al que le gusta estar siempre cerca del área y con buen dominio del juego aéreo. Me suelo posicionar para recibir de cara o asistir a mis compañeros. Con la edad uno pierde velocidad, pero no potencia".