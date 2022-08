El delantero Juan Rosillo regresa al Jerez Industrial

Juan Rosillo vuelve al Jerez Industrial. El delantero jerezano, a sus 34 años, regresa a la que ha sido su casa para poner su granito de arena en un proyecto que le ha ilusionado de la mano de Alberto Vázquez y que tiene como objetivo pelear por el ascenso a División de Honor.

El punta, que procede de la Roteña, aportará veteranía, calidad y goles y no necesita presentación tras su paso por equipos como Xerez CD, Guadalcacín, Los Barrios o Conil CF, entre otros.

Rosillo confiesa que "me hacía mucha ilusión volver a la que considero mi casa y no me lo pensé cuando me llamaron. Ya estuve aquí dos años y espero aportar mi granito de arena para intentar devolver al equipo a la categoría que perdió la pasada temporada".

El atacante, además, espera "disfrutar. Creo que tenemos un equipo bastante competitivo y podemos pelear por el play-off, aunque luego todo puede pasar y nadie te regala nada. La temporada va a ser muy dura, con muchos equipos que van a estar ahí arriba".

Se considera "un trabajador nato, soy muy competitivo y tengo compromiso y es lo que voy a intentar transmitir a los más jóvenes. En un vestuario la gente joven es vital, pero los veteranos también podemos desempeñar un papel importante, nos toca apretarles, enseñarles y ayudarles a crecer".

La afición espera mucho de él y el jerezano no promete "goles, pero sí, como he comentado antes, trabajo y compromiso. Luego, la pelota acaba entrando. Debemos ir todos a una y formar piña en el vestuario".