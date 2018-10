Manolo Jiménez, presidente del Guadalcacín: "En el fútbol mandan los resultados"

El Guadalcacín ya busca nuevo entrenador para sustituir a Javi Rivas. El presidente, Manuel Jiménez, maneja varios nombres y asegura que durante la mañana han sido varias las llamadas que ha recibido de agentes ofreciendo a sus representados. Entre los nombres que gustan en el club están los de Juan Luis Aguilocho y Jesús Mendoza, si bien este último entrena actualmente al Villamartín. El presidente guadalcacileño espera que el entrenador que se vaya a hacer cargo del Guadalcacín esté el próximo domingo en el Fernández Marchán para el choque contra el Algeciras, al menos presenciando el encuentro. De momento, se le va a ofrecer a Juanjo Zambrano, segundo de Javi Rivas, que entrene esta semana hasta la llegada del nuevo técnico, "aunque tenemos todavía que hablar con él, ya que como vino con Javi Rivas no sé si va a seguir o se irá también con él", advierte el máximo dirigente guadalcacileño.

En cuanto a los motivos que le han llevado a despedir al técnico portuense, Manuel Jiménez argumenta que "se debe a los malos resultados del equipo. Sólo hemos sumado un punto de 27 posibles y había que buscar un revulsivo. En el fútbol mandan los resultados y la cuerda se rompe siempre por el mismo sitio, no vamos a echar a seis futbolistas. Él sabe que los resultados mandan. No se lo tomó mal", apunta.

La directiva tiene claro que hay que reforzar el equipo con varios jugadores

El presidente del Guadalcacín agradece a Javi Rivas "el trabajo que ha hecho, es buen entrenador y ha tenido mala suerte con las lesiones de algunos futbolistas claves. Se ha portado bien. Me recordó lo que ya me dijo cuando le fichamos, que nunca sería un obstáculo y que en el momento que nosotros viésemos que la cosa no funcionaba no habría problema. Nos ha dicho que cobra hasta el último día trabajado y se ha cerrado el acuerdo económico".

Jiménez sí tiene claro que hay que reforzar a un equipo que marcha último con sólo un punto en las nueve primeras jornadas. El club ha preguntado por el delantero del Sanluqueño B Robert y también quiere a Goma, que apenas está contando en Los Barios y que ya estuvo en el equipo guadalcacileño durante la segunda vuelta de la temporada pasada. Juan Rosillo es otro de los jugadores que interesa en el club, aunque el delantero del Xerez CD trabaja en Huelva y sólo puede venir dos días de la semana a entrenar.