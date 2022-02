Javi Rivas arremete contra la plantilla del Jerez Industrial tras perder con el Alcalá

Javi Rivas, técnico del Jerez Industrial, no ocultó su enfado tras la derrota cosechada por su equipo ante el Alcalá (0-1), la consideró justa, criticó la actitud en el campo de su equipo, aseguró que le había "faltado casta y garra", que habían tirado la primera mitad y que en defensa fueron "light, hay que ser más hombres".

Sin cortarse ni un ápice, resaltó: "Tiramos la primera mitad por tierra. Bajo mi punto de vista, sólo hubo un equipo en el campo, ganaban las segundas jugadas, se hicieron fuertes, sabían a lo que venían, tuvieron varias ocasiones, estrellaron un tiro en el poste y nos perdonaron la vida. Nuestros jugadores salieron dormidos, igual que ante La Palma, hay que salir con más agresividad, hay que saber lo que nos jugábamos y lo que tenemos entre manos. De haber ganado, nos hubiéramos puesto a trece puntos y les hubiésemos dejado atrás. Les hemos dado vida".

Lanzado en sus reflexiones, añadió que "la gente se cree que antes de jugar el partido ya estaba ganado y el gol ha sido de risa. Con lo que nos cuesta hacer un gol, damos concesiones. Ellos llegaron fácil y hay que ser más contundentes atrás, más hombres en el campo y no digo que no lo seamos. Me refiero a que hay que saber lo que nos estamos jugando y el balón ahí no puede botar, hay que despejarlo y ser más fuertes. Entraron como quisieron y en la primera parte llegaron jugadores solos por la banda hasta la línea de fondo. Mis futbolistas tienen que saber que antes de atacar tienen que defender. Hay que echar más genio y más casta".

"Hay futbolistas que juegan muy light, salieron como si esto fuese el patio del colegio"

Rivas recordó también que "no podemos hacer un partidazo en Coria en el que nos dejamos la piel, empatamos y hasta pudimos ganar y venir y aquí ahora y tirarlo todo por tierra ante un rival al que le hemos dado vida, como ya he comentado. Ahora, nos han ganado hasta el golaveraje porque allí empatamos. La verdad es que me voy muy molesto e indignado, regalamos la primera parte y en la segunda, cuando ellos peor estaban, acusando el cansancio, con la gente tirándose al suelo y con los cambios, se rompió el partido y en una ocasión que tienen cogió el balón el jugador que no tenía que hacerlo. Sabíamos que es derecho y que había que taparlo, pero hay futbolistas que juegan muy light y hay que tener más genio y más casta para jugar en zonas determinadas del campo. Hay jugadores nuestros que han salido como si esto fuese el patio del colegio regateando y eso le costó tarjetas a otros compañeros. No me parece ni justo ni lógico".

El entrenador industrialista se sintió "decepcionado" con la actitud del equipo en general porque "nos jugábamos muchísimo, era un partido para abrir brecha y se nos han puesto a siete puntos, cuando podíamos haber dado un paso de gigante para adelante. ¿Cómo me voy a sentir? Le echo muchas horas a esto y hay alguno que se cree que esto es de broma. Hay que ser más hombres y saber lo que hay en juego".

"Hace poco estábamos abajo y ahora parece que estamos en el paraíso, cualquier equipo te complica"

El equipo blanquiazul terminó con dos jugadores expulsados, Parra y Velázquez, y eso tampoco agradó al preparador portuense. "Hace cuatro o cinco jornadas estábamos metidos abajo y ahora parece ser que estamos volando en el paraíso. Eso no es así, esto es muy largo, cada domingo es una historia y cualquier equipo de la categoría te puede complicar. La semana pasada jugamos contra el primero y esta semana, con todos mis respetos para el Alcalá porque respeto a todos los rivales, nos medíamos a un equipo que iba el último empatado a puntos con el Atlético Onubense".

"Durante toda la semana -prosigue- se lo he repetido a ellos, que aunque estamos en distintas posiciones, todos los equipos cuentan con buenos futbolistas, algunos de superior categoría, y nos podían hacer daño. Tenemos que estar siempre al cien por cien. Somos muy light en las marcas y hay que competir más en los duelos individuales y esos duelos se los llevaron todos ellos. Vinieron a intentar sacar los tres puntos, se los han llevado y hay que dar la enhorabuena al Alcalá. Nos perdonó en la primera parte y cuando peor lo tenía y más estábamos llegando nosotros hizo el gol y nada, 0-1".

El partido fue tenso y con las expulsiones, Javi Rivas tuvo hasta que calmar a su delegado. "Hay que saber estar en los banquillos y todas esas acciones que estaban ocurriendo no nos favorecían. Nosotros tenemos que saber que representamos a una institución, que tenemos unos valores deportivos y lo que hay que intentar, por muy mal que estén los árbitros y por muy encrespado que esté el público, es estar tranquilos y no podemos estar nerviosos. Todo el mundo perdemos los papeles alguna vez, incluso yo, pero siempre intento ayudar".