Javi Rivas no acabó contento pese a la victoria del Jerez Industrial

Javi Rivas, técnico del Jerez Industrial, no se mostró nada contento con el juego desplegado por su equipo contra el Egabrense. Los blanquiazules se reencontraron con la victoria, pero al preparador portuense no le gustó que once contra nueve, sus jugadores no supieran leer lo que el choque demandaba. Tampoco estaba contento por la "autoexpulsión" de Velázquez, incidiendo en que "tenemos que ser más listos". Al menos, los tres puntos se quedaron en casa y el míster confía en que sirvan para que el equipo vaya creciendo.

Para Rivas, "lo mejor es que se consiguieron los tres puntos, pero con dos menos ellos, era para haber hecho otras cosas. Hay que seguir trabajando y corrigiendo. Puede ser que la ansiedad nos haya superado en determinados momentos. Con dos más deberíamos haber tenido el balón en nuestro poder, haber circulado y cansado a este equipo, que al final ha hecho lo que sabíamos que iba a hacer y nosotros en lugar de hacer el campo amplio hemos caído en el error o en el ansia de querer ganar antes de terminar el partido y nos hemos ido echando atrás para cubrirnos las espaldas y no encajar. Sabíamos que tal como está el campo, en una caída o en cualquier jugada podían empatar, la han tenido aunque para mí habría sido totalmente injusto, pero los partidos son así, nos empatan y nos habríamos ido con la cara partida”.

Rivas confesaba que "honestamente, pienso que el resultado es justo, pero no me voy satisfecho porque el equipo no ha estado bien y este mensaje hay que dárselo a los futbolistas. Además, ellos no son tontos y saben que no han estado bien. Con dos jugadores menos nos hemos autoexpulsado y quedado con diez. No podemos caer en ese error porque uno ya piensa en la semana que viene y no lo tenemos, hay que ser más listos. Son tantas cosas por corregir que muchas veces esto es un pasito para delante y dos para atrás. Si han expulsado a dos, sabíamos que a nosotros nos iba a expulsar a uno, hay que ser más inteligentes. He cambiado a tres que tenían tarjeta y el cuarto que tenía no me ha dado tiempo y lo han echado. Hay que sacar rápido, no dar pie para que se produzca esa expulsión", señalaba sobre la segunda amarilla de Velázquez por demorar un saque de banda.

El Jerez Industrial ganó, sumó la segunda victoria de la temporada y escala posiciones aunque no sale del descenso. ¿Un triunfo para coger confianza? "Los resultados son importantes, pero sí es verdad que la dinámica de juego no ha sido positiva. Soy muy inconformista y veo que el equipo puede hacer más. Hemos tenido momentos de juego controlado y haciéndolo bastante bien, pero en el descanso cuando ya estábamos con uno más les he dicho que no me gustaba la situación y movimos piezas. Hemos salido luego bien, se ha hecho el gol y hemos tenido unos buenos minutos, pero cuando le han echado al segundo jugador es como si el equipo se haya visto con media hora por delante y con el partido ganado y no hemos sabido leer el partido, ha habido imprecisiones, le hemos dado el balón a ellos y hay que tener más veteranía. Seguro que este partido otro rival lo controla, se tiran al suelo, pierden el tiempo, el portero pierde tiempo y no le sacan tarjeta, saben madurar el juego y eso es parte del oficio. Es algo que no me gusta y no lo hemos hecho, pero tampoco lo hemos sabido leer", explicaba.

Debutó López pero no Carlos Calvo, que se encontraba disputando el Open de España de Footgolf en el Sherry Golf aunque estuvo en la charla técnica antes del encuentro: Del primero, Rivas explicaba que "es un jugador aguerrido, con mucha fuerza, llevaba un par de semanas sin entrenar y nos hemos arriesgado a que jugase los 90 minutos y sabía que en la pelea de balones aéreos nos podía hacer un buen trabajo. Se tiene que acoplar y tiene que sacar un poquito más la pelota desde atrás como a mí me gusta".