El Jerez Industrial visita al Barbate en Conil dispuesto a recuperar el liderato

El Jerez Industrial cierra la 14ª jornada en el Pérez Ureba de Conil visitando al Barbate, que tiene el Municipal todavía en obras, con el objetivo de sumar los tres puntos para recuperar el liderato, ahora en manos del Puerto Real tras su victoria del viernes ante la Roteña y que aventaja en un punto a los blanquiazules. La principal novedad en el Industrial es la convocatoria de Piñero, que se estrena en la lista, y el adiós de Juanma Carrasco, que ha causado baja en la entidad.

Para el equipo de Juanjo Durán el guión es similar al de los últimos envites, porque se mide a un rival apurado en la clasificación. Los industrialistas, que suman once jornadas sin conocer la derrota -su mejor racha en la categoría-, quieren mantener su buena trayectoria y sumar el tercer triunfo consecutivo a domicilio tras vencer en Ubrique y en San Martín del Tesorillo.

Juanjo Durán, entrenador del Industrial, espera "un partido complicado por la situación de ellos, que están en la parte baja de la clasificación y querrán empezar a sumar de tres en tres y sobre todo hacerse fuertes en casa. Todos los objetivos se consiguen o pasan por hacerse fuertes en casa y sumar lo que puedas fuera. En esta categoría todos los partidos fuera son difíciles porque todo el mundo quiere amarrar en casa y sumar el máximo de puntos, tanto un objetivo como para otro, luchar arriba o por salir de abajo, pasa mayormente por amarrar los puntos de casa".

Recuperar el liderato es un objetivo pero no una obsesión: "Nuestra meta es alejar al quinto; si podemos ir primeros, mejor. Pero el objetivo principal y primordial es alejar al quinto. Esta categoría es muy puñetera y puedes quedar primero pero si después haces un mal partido en el play off te quedas fuera. Por eso lo primero es asegurar el play off".

El Barbate juega como local en el Pérez Ureba de Conil pero no cree el técnico blanquiazul que eso les suponga ventaja alguna porque "nosotros casi también estamos acostumbrados a jugar fuera porque al final llevamos varias jornadas jugando en campos distintos: jugamos en Ubrique fuera, aquí con el Villamartín en Chapín sin poder entrenar en el estadio, luego visitamos al Tesorillo y después otra vez aquí con el San Bernardo en La Canaleja y ahora vamos otra vez fuera de casa y la semana siguiente otra vez fuera. Llevamos unos cuantos partidos que parece que estamos siempre fuera de casa porque entrenamos en el Anexo de La Juventud pero compitiendo en campos diferentes".

Sea como fuere, el Industrial está en un buen momento: "El grupo la verdad es que es de categoría, se ha formado un grupo muy bueno, de gente sana, comprometida y que además compite bien. Se lleva todo el mundo muy bien y eso es uno de los secretos o de las claves de que estemos ahora mismo en la posición que estamos".

Y eso a pesar de la plaga de lesiones: "No estamos teniendo suerte con el tema de las lesiones, nos está perjudicando pero también gracias a Dios hicimos una plantilla amplia, todo el mundo está jugando y la gente que sale lo hace bien, todo el que sale responde, nadie se relaja y todo el mundo está enchufado".

El Industrial se desplaza con los 18 justos, porque son baja los lesionados Mere, Alberto Gil y Alberto del Río, y los sancionados David Velázquez, por acumulación, y Quintero, expulsado tras el final del partido con el San Roque. Además, Roque se ha trasladado a Toledo aunque en la Andaluza sigue teniendo ficha -lo que apunta a algún refuerzo cercano-, no como Juanma Carrasco, al que se le ha dado la baja para cursarle la ficha a Alberto Piñero, que se estrena en la lista. Se desplazan tocados David Castro y Lechu, aunque Juanjo Durán confía en poder contar con ambos.

La convocatoria la forman Pablo, Álex García, Güiza, Joselito Zambrano, Raúl, Dani Castro, Lechu, Jesús Barrera, Kevin, Caballero, David, Yuni, Piñero, Maikel, Pulido, Félix, Álex Rodríguez y Juan Rosillo.