El Jerez Industrial, en su mejor racha sin perder en la categoría

La pasada temporada, el curso 18-19 , la mejor racha sin perder de los blanquiazules fue de seis partidos ; en la campaña 2016-17 , en la que el Industrial acabó cuarto pero entonces no había play off, el equipo blanquiazul tuvo dos rachas de ocho partidos sin perder .

Con el empate del pasado domingo ante el San Bernardo , el cuadro de Juanjo Durán superó las diez jornadas que el Industrial estuvo sin perder en la liga 2017-18 , en la que acabó cuarto en la liga regular y cayendo en el play off de infausto recuerdo ante el Bazán. Entonces fueron seis victorias y cuatro empates, racha que se rompió en el Gutiérrez Amérigo ante el Chipiona (2-1).

Bloc de notas

Con el Barbate, en el Pérez Ureba de Conil por las obras del Municipal.

El Barbate-Jerez Industrial del próximo domingo (16:30 horas) se disputará en el Municipal Pérez Ureba de Conil por las obras en el Municipal de Barbate, que comenzaron el pasado mes de agosto y aún no han finalizado. Las obras constan de cuatro fases de las que ya se han realizado tres; la cuarta es la colocación del césped artificial y estaba previsto que finalizase el mes pasado, por lo que se espera que para el próximo partido como local el Barbate pueda volver al Municipal. Mientras, el Industrial, que tendrá la baja de Velázquez por acumulación de amonestaciones, sigue pendiente de Alberto Piñero, al que todavía el club blanquiazul no le ha cursado la ficha a la espera de conocer si sus obligaciones laborales le van a permitir estrenarse con la elástica blanquiazul este fin de semana. Además, el Industrial sigue pendiente del mercado y no descarta más movimientos.

Cinco partidos de la 14ª jornada, adelantados a mañana viernes

Varios equipos se han puesto de acuerdo para adelantar sus partidos al viernes festivo y así tener el fin de semana libre. Así, mañana se jugarán cinco de los nueve partidos de la 14ª jornada: Puerto Real-Roteña (16:30), Ubrique-Bazán (12:00), San Bernardo-Chiclana Industrial (12:00), Tesorillo-Algeciras B (16:30) y Villamartín-Balón (16:30). Para el domingo quedan el Barbate-Jerez Industrial (16:30), Tarifa-Chipiona (16:30), El Torno-Trebujena (16:30) y Vejer-Recre Portuense (12:00).