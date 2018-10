Paco Cala: "Nos hacía falta una victoria como esta"

El Jerez Industrial recuperó la sonrisa tras vencer 'in extremis' a El Torno y puso fin a una racha de tres jornadas sin ganar. Paco Cala, técnico industrialista, acabó el partido contento por el resultado y por el despliegue de sus jugadores, con diez desde el minuto 40 por la expulsión de Manolo. "Después del partido de Algeciras nos hacía falta un final como éste, lo hubiera firmado antes que un cinco a cero. Está claro que la afición y nosotros queremos estar más tranquilos, pero a este equipo le hacía falta algo así, entraron en el vestuario creyendo en la bronca que les echamos durante toda la semana y han comprobado que cuando pelean y luchan no pueden con ellos ni once contra diez. Este es el camino y no hay otro", afirmó el entrenador lebrijano.

El equipo venía de una semana complicada tras caer en casa del colista y el técnico resalta tanto la respuesta de sus jugadores como de la afición: "El público ha estado entregado. Cuando el equipo lo da todo a la afición le da un poco igual el resultado, se cabrea obviamente si no se gana, pero el equipo lo ha dado todo y ha arriesgado. El entorno debe entender que esto es una Liga de muchísimas jornadas y tenemos que estar siempre cerca de los cuatro primeros, ir recuperando gente y a partir de ahí apoyar a los chavales porque el vestuario está tranquilo y muy unido", afirmó.

La tempestad se desató tras la derrota en Algeciras y Cala dio un serio toque a su equipo, del que dijo que hizo el ridículo ante el filial albirrojo. La bronca surtió su efecto: "Ellos saben que lo hicieron mal. Hemos recuperado los dos puntos de Alcalá del Valle y la semana que viene en Tesorillo intentaremos recuperar los tres que perdimos en Algeciras".

Del partido contra El Torno añadió: "Intentamos controlar el juego ante un equipo que nos plantó dos líneas y las ocasiones fueron nuestras, ellos en ataque no nos hicieron daño. A partir de la expulsión, no hicimos ningún cambio en el aspecto defensivo, dejamos a los tres de atrás y quisimos ir a ganar el partido. Hicimos el gol, tuvimos contras para finiquitar el partido cuando ellos estaban muy arriba, pero llegó la jugada del barullo y luego tuvimos unas agallas impresionantes para cabecear el balón dos veces, primero Raúl prolongando y luego Dani. Nos llevamos tres puntos que son muy justos. Tuvimos esa fe que nos faltó el otro día".

Por último, habló también del colegiado, que expulsó a Manolo en la primera parte y a Pascu al término del partido. "Tuvo poco criterio con el reparto de tarjetas. Cualquier cosa que hablábamos era cartulina para nosotros y para ellos en cambio no. Manolo simplemente hace el gesto con la mano de que ha tocado el balón y se lo dice al asistente, quizá con el tono de voz un poco alto. El línea tiene que ser más experto y mirar a otro lado, porque tampoco le ha insultado".