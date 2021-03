Javi Rivas, técnico del Jerez Industrial, se quedó con una "sensación extraña" tras el empate de su equipo en Ubrique, que le impide ya ser campeón de grupo y que le obligará a ganar al Xerez DFC B en la última jornada de la primera fase para mantener la segunda plaza sin depender de lo que haga la Roteña contra el Trebujena.

En entrenador portuense lamentó que Víctor se autoexpulsara justo antes del descanso y apuntó que aunque la línea "es ascendente" un equipo que quiere subir "no puede sumar un punto en tres partidos".

"Me voy con una sensación muy extraña, porque el partido lo teníamos totalmente controlado, un futbolista nuestro se ha autoexpulsado y a raíz de ahí nos ha condicionado muchísimo. Luego ellos también se han quedado con uno menos y en esos minutos no hemos sabido templar un poco el partido estando diez contra diez. Nos han metido un gol, pero antes ya podían habernos hecho alguno otro, la verdad es que nuestro portero ha estado sensacional", resumía Rivas.

El preparador portuense añadía: "En la primera parte hemos tenido ocasiones, un penalti claro en un empujón cuando nuestro jugador se quedaba solo con el portero... en fin, cosas que pasan en el fútbol. Ha habido alternativas, hemos empatado y luego nos han anulado un gol que dicen mis futbolistas que no había fuera de juego, aunque yo no lo he visto. Hemos podido ganar, perder, hemos empatado y la sensación es rara, tendremos que analizar a ver qué tenemos que corregir aunque sé lo que ha fallado. Me voy contento porque los chavales han trabajado de lo lindo, se han dejado la piel en el campo con diez y chapó por ellos”.

Rivas reconoce que el Ubrique tiene "jugadores de calidad como Paco, Gabi, Francis... de superior categoría. Sabíamos que nos lo iban a poner difícil, pero si hacíamos lo que se había trabajado podíamos hacerles daño. Las ocasiones en la primera parte han sido nuestras, pero la expulsión nos ha matado, ellos no estaban cómodos y a la salida de la segunda parte se ha notado que ellos aprovechaban más los espacios, teniendo paciencia a la hora de llegar”. Tras la roja a Mario, hemos buscado otras variantes y nos lo hemos merecido e incluso ganar, no sé si era fuera juego. En el balance general, el resultado es justo”.

El Jerez Industrial sólo ha sumado cinco puntos de los últimos 21 y de contar las jornadas para pasar a la siguiente fase como campeón ha pasado ahora a jugársela en la última con el líder Xerez DFC B para ser segundo: "Tenemos que pensar que este equipo hace tiempo que no gana y necesitamos ganar ya. Si ganamos nos metemos segundos, es la última final, las de antes no las hemos aprovechado pero un equipo que quiere ascender no puede sumar un punto en tres partidos, el balance es ascendente porque los chavales están trabajando, pero hay que superar a un rival que no para de ganar, son chavales jóvenes y vamos a tener que trabajar de lo lindo, porque además Vega cumple ciclo y Víctor se ha autoexpulsado”.