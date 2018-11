Toque de atención de Paco Cala

Paco Cala, entrenador del Jerez Industrial, estaba satisfecho por la reacción de su equipo en la Quinta de la Paz, donde los blanquiazules remontaron en la segunda mitad el tanto inicial de la Juventud Sanluqueña. Eso sí, el técnico lebrijano no escondió su disgusto con algunos detalles del equipo en la primera mitad.

"El partido -explicaba Paco Cala- ha tenido dos fases, en la primera parte hemos puesto actitud, sabíamos que era un campo complicado y lo habíamos trabajado durante la semana recortando las dimensiones y yendo al Anexo a entrenar para irnos acostumbrándonos a la Quinta de la Paz. Hemos salido con actitud, no le puedo reprochar eso al equipo pero lo que hemos preparado durante la semana no lo hemos hecho, la toma de decisiones en tres cuartos, cada vez que robábamos, las transiciones defensa ataque, habíamos hablado que tenían que ser veloces, rapidísimas, a la espalda de la defensa, de los laterales, y no ha sido así".

El entrenador industrialista añadía que "hemos cogido y hemos magreado mucho el balón cuando teníamos que haberlo soltado rápido, no lo hemos soltado y en estos campos los espacios se cierran más rápido, con lo que no hemos sorprendido al rival, que se ha limitado a estar ahí, a defender bien con las líneas juntitas, a que no le creáramos peligro, y en un rebote, en un despeje de un córner, han lanzado desde larga distancia y han marcado el gol, que bajo mi punto de vista tampoco habían hecho ellos nada para ir ganando el partido, el 0-0 hubiera sido lo más justo".

El descanso fue tiempo para recapacitar: "Hemos entrado y hemos hablado que la actitud estaba siendo buena, el corazón que estaban poniendo era bueno, no puedo reprocharles nada como en otros partidos atrás, como el partido de Algeciras, que siempre ponemos como ejemplo. Y que teníamos simplemente que seguir jugando con cabeza, cabeza y hacer lo que habíamos hablado durante la semana y habíamos preparado perfectamente en los entrenamientos y que no habíamos hecho en la primera mitad, y teníamos que hacer eso, lo que habíamos trabajado".

Así, el Industrial fue otro en la segunda mitad: "Le hemos dado también un cambio al equipo, nos hemos puesto con línea de tres atrás, dando superioridad por dentro, hemos puesto a Raúl arriba, que nos ha ayudado muchísimo sobre todo en tener a los centrales ocupados: ha creado faltas, el primer gol lo peina él, el gol de Pascu anulado también es una jugada suya… Ha hecho crecer a Pascu, ha entrado también Román por banda, que hemos visto un filón por la derecha de ellos. Y a partir de ahí creo que nos hemos ido haciendo dominadores del juego, las ocasiones iban a llegar porque ellos estaban cada vez más cansados, llegó el primer gol y a partir de ahí estaba claro que teníamos que seguir arriesgando arriba con todo lo que teníamos para ir a por el segundo gol porque el rival tampoco nos estaba creando peligro a la contra. Ha llegado el segundo gol y de ahí al final hemos tenido el tercero a placer un par de veces, no lo hemos hecho, unas veces por egoísmo, otras por fallo, y de ahí al final que pasaran los minutos, que con un marcador así es complicado".

Cala indicó que hubo detalles que no le gustaron y que considera que restan concentración al futbolista: "A mí personalmente el cuerpo, la experiencia de estos partidos me lo dice... Cuando hablo con compañeros entrenadores hay algunos que sí, otros que no...: la forma de atarse los cordones, la forma de tener una conversación en el vestuario, un risa por un lado, otra risa por otro… Con el paso del tiempo, con esos detalles te vas dando cuenta si hay más o menos concentración, la palpas. Que al final es lo que te da la intensidad: intensidad es igual a concentración, en la vida, en el trabajo y en el deporte".

"En ese primer momento -prosigue Cala- ya les he dicho en la charla que no me habían gustado ciertos detalles sobre lo que habíamos trabajado tan bien durante la semana, el tema de la concentración para este tipo de partidos que es donde estábamos teniendo los problemas. Habíamos jugado con los equipos de arriba y se palpaba en el ambiente todo lo que estoy hablando, esto teníamos que tenerlo desde el minuto 1 que entramos en el campo. No me ha gustado y eso también ha podido influir, aunque ya digo que la actitud ha sido buena pero ha podido influir también el fallo de concentración de lo que habíamos trabajado muy bien durante la semana".

Pero tras la falta de atención en la primera mitad, la concentración mejoró en la segunda parte: "A partir de ahí hemos hablado en el descanso y hemos hecho hincapié en todo esto. Tenemos que tener claro que esto es una carrera de fondo, a mí no me preocupa la clasificación ni cuando estábamos a ocho puntos ni ahora que estamos ahí prácticamente, tenemos una racha buena de resultados y ahora tenemos un rival súper potente, el Vejer, que viene con una buena racha de resultados y de clasificación y tenemos que estar concentrados cien por cien porque además no podemos sacar la cabeza ni presumir mucho porque nos gustaría estar mucho más arriba de lo que estamos y lo estamos consiguiendo a base de recuperar terreno y recuperar partidos".