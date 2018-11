"El partido de Algeciras marcó un antes y un después"

El Jerez Industrial sumó la cuarta victoria consecutiva derrotando 3-1 al Vejer Balompié, un triunfo que para Paco Cala, técnico blanquiazul, fue corto teniendo en cuenta las numerosas ocasiones de las que dispuso su equipo. El entrenador sevillano no se esperaba un partido "tan abierto" contra el equipo jandeño, lamentó la incertidumbre del resultado hasta la sentencia de Falcón en el 88', valoró positivamente el debut de Rober y aseguró que la derrota en Algeciras "marcó un antes y un después" en el devenir del equipo, que desde entonces, y salvo el tropiezo en Tesorillo, tiene una línea ascendente.

Así resumía Paco Cala el encuentro contra el Vejer: "La lectura del partido es que empezamos controlando bien, marcamos el primer gol, tuvimos ocasiones antes de acabar el primer tiempo, sobre todo las dos de Rober en jugadas que hilamos bien, y nos fuimos al descanso 1-0 pero con la sensación de que podíamos haber marcado muchos más goles. Luego hicimos el segundo gol rápido y a partir de ahí tuvimos numerosas ocasiones para sentenciar, pero al llegar el gol del rival en su única aproximación clara faltando diez minutos la incertidumbre nos llevó a hacer el partido algo más feo. Ajustamos bien las líneas y luego Javi Falcón definió perfectamente aunque el partido tenía que haberse solventado mucho antes y con un marcador más holgado".

Por buscar algún pero al buen partido de los industrialistas, Cala lamentó las numerosas ocasiones malgastadas. El único que definió las dos que tuvo fue Falcón: "Javi tiene mucha claridad a la hora de definir, es un tío tranquilo y ahí lo hace bien. Rober ha tenido dos increíbles, Pascu también, otra de Selu... Otro día seguro que las meten porque son jugadores que tienen gol. Si las meten todas estarían en equipos de superior categoría, la calidad al final marca, pero estoy contento porque hemos creado ocasiones, en ningún momento perdimos el control del juego salvo alguna ráfaga del rival. Es verdad que para la tranquilidad del equipo y para que pueda jugar todo el mundo más minutos podríamos haber setenciado antes".

Al técnico lebrijano sí le sorprendió lo abierto del partido ante un Vejer que no vino a especular: "Tanta superioridad, en cuanto ocasiones, no la esperábamos. Es un equipo que quiere tener el balón, que intenta jugar y eso es importante porque deja espacios atrás. No han venido como otros equipos a encerrarse atrás. Nos ha marcado un duelo, nos han dicho que querían tener el balón y ahí han aparecido los espacios y nosotros con espacios somos letales porque tenemos velocidad y buenos pasadores, aunque nos ha faltado la definición. La verdad es que no me esperaba un partido tan abierto".

También valoró el debut de Rober: "Para dentro; tenía claro desde que nos dijo que sí el jueves que tenía que ser titular porque es un futbolista distinto que no teníamos, nos da mucha verticalidad al juego, ve muy fácil la opción de gol, ya no sólo es que finalice sino que también es un muy buen pasador, presiona arriba bien... Es muy buen fichaje y está comprometido, el año pasado jugó en el Trebujena y se quedó a las puertas del ascenso y sabe perfectamente al club que viene. Nos va a dar muchas alegrías seguro. Todo lo que venga a partir de ahora, como es el caso de Rober, será para dar un salto de calidad", precisó.

También estuvo a gran altura Álex Román, aunque el chaval apenas duró 25 minutos en el campo. Así lo explicaba Cala: "Ha pedido el cambio. Ha dado muy buenos 25 minutos y vamos a intentar llevarlo bien. Es un chico con muchísima calidad y un talento increíble pero físicamente no está cuajado, le cuesta un poco y eso le está marcando psicológicamente: ve que llega a una serie de minutos y luego no puede dar más de sí y eso es algo que vamos a intentar trabajarlo. Estoy pensando en pedir ayuda a un rehabilitador para que me dé las nociones para poder sacar al chaval más jugo porque nos puede dar muchísimo, tiene muchísima calidad y hay que intentar corregirlo".

El Jerez Industrial sumó la cuarta victoria consecutiva y está ya a tiro de piedra de la cuarta plaza: "Cuando estábamos mal dije que no había que preocuparse porque yo veo las cosas, los veo entrenar y la calidad que tienen, la unión que hay en el grupo... No tenía ninguna duda. Desde Algeciras hay un antes y un después porque ellos saben que hay que dejarlo todo por esta camiseta. A partir de Algeciras sólo perdimos en Tesorillo y porque no hubo partido en ese campo impracticable. Desde ese día el equipo va a más aunque no estamos más arriba porque los demás tampoco están perdiendo, aunque ahora ya hay enfrentamientos directos".