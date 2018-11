En busca de la regularidad

El Jerez Industrial ha salido muy reforzado de la semana con tres partidos. El equipo de Paco Cala sumó siete de nueve puntos posibles en los enfrentamientos con los tres primeros clasificados y estuvo a punto de conseguir el pleno si no llega a ser por el gol del empate del Bazán en los instantes finales. Posteriormente, llegaron las victorias en casa del líder y frente al Villamartín. Gracias a estos siete puntos, los jerezanos se han colocado a dos puntos de la cuarta plaza y a tres del tercero..

Después de un comienzo de Liga irregular, el Jerez Industrial ha encadenado por primera vez tres jornadas consecutivas puntuando y ahora debe refrendar esa regularidad en casa de la Juventud Sanluqueña, equipo que ocupa la penúltima posición y que acumula seis derrotas consecutivas. No obstante, si el equipo industrialista responde a la perfección cuando se tiene que enfrentar a los equipos punteros, no pasa lo mismo cuando tiene que rendir visita a los de la zona baja.

En efecto, los de Paco Cala cayeron 3-1 en casa del Algeciras B, por entonces colista, y sucumbieron por idéntico marcador en Tesorillo. La Juventud Sanluqueña, pese a no atravesar un buen momento, es de esos equipos incómodos a los que medirse. Para colmo, ha trasladado sus partidos de El Picacho a la Quinta de La Paz, donde buscará hacerse fuerte.

Uno de los futbolistas que más ha destacado en las dos últimas jornadas ha sido Pascu. El delantero blanquiazul abrió el marcador en El Rosal frente al Balón y anotó el 2-0 contra el Villamartín. El punta lleva cinco goles, dos menos que Javi Muñoz (Bazán) y Juli (Trebujena), si bien estos han lanzado tres y dos penaltis respectivamente; y uno menos que Álvaro Vega (Balón), que ha anotado dos desde los once metros.

El delantero, que vive su primera temporada en el Jerez Industrial prácticamente rescatado por Paco Cala para la causa, señala que más que los goles "lo importante es que el equipo está recuperando la buena forma y estamos tirando para arriba".

El punta asegura que se ha encontrado un vestuario "espectacular, la gente es muy noble, muy sana, no tiene ninguna maldad. He estado en vestuarios en los que había gente que miraba por lo suyo. Estoy muy contento de haber recalado aquí, no me he equivocado", añadió.

Pascu "El apoyo de la afición será clave para conseguir el ascenso, que es un reto personal que me he propuesto"

Pascu lleva cinco goles con el Jerez Industrial y de todos se queda "con el gol que marqué contra el Balón de Cádiz, más que nada por la importancia del encuentro, era contra el líder".

El delantero espera que tras un inicio titubeante el equipo tire hacia arriba: "Nos ha costado empezar, nos faltaban jugadores por sanciones del año pasado, y quizá el equipo lo ha notado" y, al mismo tiempo, pide el apoyo de la afición porque "será clave para conseguir el ascenso, que es un reto personal que me he propuesto", apunta.