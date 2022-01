Javi Rivas: "Nadie piensa en la soledad del técnico"

Javi Rivas, técnico del Jerez Industrial, se quitó un gran peso de encima tras la victoria de su equipo este domingo contra el Atlético Algabeño. Los blanquiazules ganaron nueve jornadas después y aunque siguen en descenso se impusieron a un rival directo. El entrenador portuense espera que su equipo enlace ahora una racha positiva para acabar la primera vuelta fuera del descenso y lo más cerca posible de la permanencia.

El cuadro industrialista sufrió para sumar los tres puntos y como indica su técnico "teníamos mucha carga psicológica porque eran muchas semanas sin ganar. El que está aquí todos los días es el que sufre, el que se lleva a casa los problemas, el que trabaja e intenta buscar soluciones. Esta faceta no es agradable porque cuando todo va bien, todo el mundo es feliz y está contento, pero cuando pasa uno momentos difíciles nadie piensa en la soledad del míster. Darle las gracias a los chavales y a la directiva, estamos todos remando en la misma dirección, buscando soluciones porque sabemos que podemos sacar esto adelante. Semana a semana nos veíamos cada vez más atrás y esa ansiedad se transfiere al campo".

El Industrial no renunció a sus ideas, control del juego y llevar el balón de un lado a otro, teniendo paciencia y moviendo al rival, que se encerró buscando la contra. "Somos los que llevamos el tempo del partido, los que proponemos, hemos intentado hacer cosas, las bandas las teníamos ganadas y entrábamos con facilidad, pero al final casi nos empatan, una angustia a la que pienso no deberíamos llegar. Llevábamos siete u ocho jornadas sin encajar un gol y ahora pues con muy poco nos los hacen. La solución es sumar de tres en tres y seguir creyendo en nosotros mismos. El aspecto psicológico es muy importante en la vida y se lo digo a ellos. Yo soy muy fuerte psicológicamente, pero hay veces que te ves... no es que te derrumbes, pero sí te merma en algunos aspectos. Es una losa que va deteriorándote. Teníamos tiempo, sabíamos lo que teníamos que hacer, el balón tenía que circular y se conducía... Hemos intentado potenciar el centro del campo, pero aún así en la última jugada casi nos meten y nos hubiéramos quedado con cara de tontos todos".

"Llevamos dos meses y medio sin poder entrenar en nuestro campo y ahora sólo nos dan un día y necesitamos al menos dos"

Juanan anotó los tantos del equipo y lleva la mitad de los 12 goles que atesora el equipo en Liga. Curiosamente, jugando como delantero no ha visto puerta, pero sí cuando aparece desde la segunda línea. Rivas reconoce que "es un jugador que lo he tenido desaprovechado y sacrificado, y lo digo públicamente, porque no teníamos o yo creía que no teníamos gente arriba. Es un futbolista a lo mejor no de banda, pero sí más por dentro, pero ahí tenemos a Caballero, que marca la diferencia, y hay que alternar o jugar con las bandas por dentro, que es lo que hemos hecho en determinados momentos y ahí es donde Juanan es muy peligroso, llegando desde atrás, como ha sido el segundo gol".

La pasada semana, Rivas habló de falta de actitud en La Palma en determinados momentos del encuentro. En esta ocasión, elogió a sus jugadores: "Los chavales esta semana han estado fabulosos entrenando, han hablado entre ellos y saben que los goles que nos marcaron en La Palma... No les puedo reprochar nada, hemos estado fuerte atrás y pese al gol y esa última jugada, nos crean pocas ocasiones. Cuando el equipo sea todavía más sólido daremos más. Nos quedan dos partidos de la primera vuelta y a ver si somos capaces de ganarlos y sumar tres partidos seguidos ganando, que no lo hemos hecho todavía. Nos daría un empujón bastante considerable".

Por último, habló del tema de los campos de entrenamiento: "Nos hemos llevado cerca de dos meses y medio entrenando en campos que no son los adecuados por la resiembra. Nunca he hablado de los estamentos ni del Ayuntamiento, pero el año pasado entrenábamos tres veces a la semana y este año propuse dos días para cuidar el campo y nos están dando uno y eso se nota. Se ha visto, que no teníamos ritmo de competición y eso es porque sólo entrenamos un día en nuestro campo. Al menos las semanas que tenemos partido en casa nos deberían dar dos días".