Javi Rivas: "Los rivales vienen aquí a no jugar, no exponen y algunos se llevan tres y otros uno"

El Jerez Industrial no pudo doblegar a un Arcos que se dedicó a defender casi durante los 90 minutos del choque disputado este domingo en el Pedro. S Garrido. Javi Rivas, técnico industrialista, lamentó que se escaparan dos puntos del feudo jerezano y señalaba que su equipo tuvo "miedo" en la segunda parte a que pasara lo que el día del Montilla, "que sin hacer nada se llevo los tres puntos".

Para el preparador portuense, el Jerez Industrial "trató de proponer, pero nos faltó acierto en la primera mitad y en la segunda creo que a los jugadores les ha podido un poco la ansiedad y recordar por ejemplo el partido contra el Montilla. El Arcos ha jugado prácticamente a lo mismo, lanzar rápido a ver si nos podían coger en alguna. Hemos tenido ese miedo en las segunda mitad, no se ha jugado mucho, muchas faltas y no dábamos más de dos o tres pases. Tuvimos ocasiones, pero más por empuje que por juego y si la balanza tenía que caer para algún lado tenía que ser a nuestro favor, pero tampoco hemos hecho tanto para conseguir los tres puntos, aunque haya equipos que sin hacer nada se los lleve", reflexionaba.

Abundando un poco más en la misma idea, comentó que "me habría gustado que el equipo hubiera tocado más, sabíamos donde les podíamos hacer daño, de hecho en la primera parte tocábamos a placer y teníamos espacios, pero luego el balón no ha circulado en la segunda. Ésta es la tónica de la mayoría de equipos que viene, no exponen nada, juegan al fallo y algunos se llevan tres y otros uno".

El Industrial no pudo sumar la tercera victoria consecutiva en una competición que Rivas ve muy igualada: "Todos los equipos que vienen aquí se atrincheran, no juegan a nada y hasta el día de hoy veo a todos los equipos muy igualados y el que intenta exponer algo juega con fuego porque es mejor jugar ordenaditos, no tener fallos y a ver si cae algo".

Cuestionado por los cambios, el míster blanquiazul apuntaba que "Juanjo (Ruiz) lo estaba haciendo muy bien y Juanan también. El tema no es cambiar por cambiar, yo cuando hago cambios es porque veo una necesidad en el equipo. Kevin se ha lastimado y lo hemos sustituido y luego hemos querido meter un poco más de músculo en el centro del campo porque aunque ellos los cambios que han hecho han sido para potenciar la parte de atrás, me preocupaba que nos cogieran en alguna caída".