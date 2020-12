Jerez Industrial y El Torno recuperan hoy el partido aplazado (19:30)

Jerez Industrial y CD El Torno se enfrentan este miércoles (19:30 horas) en el Municipal de la pedanía jerezana para recuperar el partido de la segunda jornada de la liga en el Subgrupo 2 de la Primera Andaluza, aplazado en su momento por las restricciones de movilidad a causa de la pandemia mundial del coronavirus.

Ambos equipos afrontan este derbi local en momentos muy diferentes. Los industrialistas son el único equipo que no conoce aún la derrota en esta atípica temporada regular y han encadenado tres victorias consecutivas enmendando los tres empates con los que empezó el curso liguero. Gracias a estos números, los de Juanjo Durán han escalado hasta la quinta posición con 12 puntos y se proclamarían campeones de invierno en caso de ganar los tres partidos que tienen pendientes de la primera vuelta.

En cambio, el CD El Torno pasa por un momento delicado. Los pedáneos son penúltimos con sólo 4 puntos sumados aunque igualmente tienen dos encuentros pendientes, el de este miércoles con el Jerez Industrial y el del próximo domingo, también en casa, contra el Ubrique. Los de Toni López afrontan el encuentro tras dos derrotas consecutivas frente al Chipiona (2-0) y Trebujena (0-2), ambos disputados la pasada semana y que también fueron aplazados en su momento.

El Jerez Industrial afronta el partido con varias e importantes bajas. Sergio Narváez no podrá reaparecer hasta febrero, ya que finalmente tuvo que someterse a una pequeña operación tras la fractura de un dedo en una de sus manos que sufrió en el encuentro contra el Trebujena. Al centrocampista le han colocado un clavo en la articulación, lo que va a retrasar bastante su reaparición. Tampoco están disponibles para este partido Nico Carrasco y Kevin, si bien Juanjo espera poder contar con el mediocentro para el próximo domingo ante el Recreativo Portuense, equipo al que se ha marchado Salvi Beato, cuarta baja tras las de Pablo Abuín, Luismi y Raúl Tejero. A última hora, también se cayó de la lista de convocados Güiza, entrando el juvenil Cangrejo.

Y si en el Industrial hay bajas, no le va a la zaga El Torno. Toni López no puede contar con el exindustrialista Antonio Quintero, lesionado de rodilla y una ausencia que está acusando el equipo en defensa. El también exindustrialista Pablo Abuín tampoco será de la partida. Además, Yeray, Antonio Nicolás, Ezequiel y José Carlos no están jugando por temor al virus, por lo que Toni maneja una plantilla bastante corta que se está resintiendo además en estas dos semanas en las que tiene que afrontar cuatro partidos seguidos.

El partido lo dirigirá el colegiado Esteban Cabrera Noguera.