"El Torno no tiene mal equipo y Toni es un gran entrenador"

Juanjo Durán, técnico del Jerez Industrial, considera la salida de su equipo este miércoles (19:30 horas) al Municipal de El Torno como peligrosa a pesar de que el equipo que entrena Toni López no atraviesa su mejor momento deportivo. El Industrial, que nunca ha ganado en El Torno, confía en mantener la buena racha en el primero de los tres aplazados que tiene que recuperar.

El técnico industrialista no se fía del rival: "Creo que no tiene mal equipo, pero ahora mismo los resultados no le están acompañando. No está ganando, pero tampoco le están ganando fácil. Si una cosa ha tenido siempre El Torno es ser fuerte en su casa y por muy mal que esté siempre es difícil ganarle", advierte Durán, que conoce a la plantilla tornense: "Tiene gente buena, como Julio, Félix, Jony, gente con experiencia y contrastada en la categoría y que sabe de qué va esto. Toni es un gran entrenador, como ha demostrado en años anteriores, aunque está temporada los resultados no le están acompañando, equipo que ha cogido equipo que lo ha hecho bien. Tarde o temprano saldrán los resultados”, señala.

Si el Jerez Industrial gana sus tres partidos aplazados acabaría campeón de la primera vuelta, pero el técnico prefiere ir partido a partido: "Lo sabemos, pero viendo cómo está la liga y que tenemos en 11 días cuatro partidos, sólo pensamos en el de este miércoles porque ir más allá es para nada, en este grupo puedes perder con cualquiera".

Además, el equipo tampoco está físicamente a tono: "Pienso que todavía no estamos preparados físicamente para jugar cuatro partidos en 11 días porque no hemos hecho una pretemporada con esa carga de trabajo que te permitiría ahora afrontarlos y además nosotros tuvimos el parón por los positivos que hubo en la plantilla. Las circunstancias se han dado así y tenemos que jugar con una plantilla corta porque además de las cuatro bajas que se han producido también tenemos lesionados. Tenemos disponibles 18 futbolistas y todos van a ser importantes y van a tener su momento en el partido, tienen que estar preparados porque vamos a necesitar de todos".

Toni López

Por su parte, Toni López también tiene ausencias importantes como las de Pablo Abuín y Quintero, además de que hay jugadores que por miedo al virus han decidido no jugar, como Yeray y José Carlos. "Hemos tenido que tirar de jugadores de primer año sénior y se está notando esa falta de experiencia, sobre todo en defensa. Tampoco estamos afinados en ataque".

"Tenemos ahora tres partidos seguidos en casa y hay que intentar amarrarlos para empezar bien la segunda vuelta, a ver si somos capaces de recuperar a gente y remontar. El tema del COVID nos ha venido horrorosamente mal y entre que empezamos más tarde que nunca, luego los partidos aplazados y ahora las bajas se ha unido un poco todo”, señala.

El equipo está penúltimo y hay que recuperar cuanto antes la confianza: “No estamos jugando mal, pero sí es verdad que en ataque no estamos viendo puerta y en defensa somos blanditos, nos cuestan goles y cuando un equipo está metido abajo aunque te marquen en el minuto cinco y tengas todo el partido por delante te falta esa confianza. Yo ahora mismo firmo jugar horroroso y ganar, que es lo que hace falta para cambiar esta dinámica”.