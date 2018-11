"Hemos dicho a los equipos de arriba que aquí estamos nosotros"

Satisfecho por la victoria ante el Villamartín, Paco Cala, entrenador del Jerez Industrial, subraya que el equipo blanquazul ha dicho 'aquí estoy yo' con los siete puntos sumados ante los tres primeros de la tabla.

-¿Qué opinión le merece el partido?

-Hemos controlado en todo momento al rival, sabíamos que era un buen equipo, tercer clasificado, que había ganado en Chiclana hace dos semanas, que ha ganado al Ubrique, que también está arriba… Es decir, es un rival fortísimo, potente y que ha demostrado que tiene jugadores de mucha calidad, lo que pasa es que nosotros hemos estado muy bien, hemos sabido interpretar el juego detrás de su espalda, detrás de la espalda de los centrales, de los laterales, y ahí es donde nosotros les hemos hecho mucho daño. Hemos llegado al descanso pudiendo haber marcado algún que otro gol, y en el descanso hemos hablado de la posibilidad de que Pascu trabajara mucho más que lo que estaba haciendo Fabio, porque estábamos tirándole muchos balones atrás a Fabio, y lo que queríamos es que fuera Pascu el que trabajara, no Fabio. Y así ha sido, creo que Maqueira lo ha interpretado bien, hemos hecho un par de contras, hemos metido el 2-0, también ha habido un desajuste de ellos en el centro del campo con la salida de Vicente, que estaba cortando muchos balones, y a partir de ahí nosotros hemos aprovechado, el equipo ha estado sensacional con las dos líneas de cuatro, fantástico. La primera vez que le tiraron a Fabio y oto tirito más desde lejos pero no ha habido más, no les hemos dado ninguna opción por el gran trabajo que hemos hecho.

-En la segunda mitad el Villamartín dio un paso adelante y fue clave aprovechar los espacios para la sentencia de Pascu...

-Efectivamente, lo habíamos hablado en el descanso, que la clave estaba ahí. Teníamos una autopista por la banda izquierda de ellos en la primera mitad, la estábamos aprovechando con Pascu, Javi Falcón y la entrada de Manolo, y sabíamos que en la segunda parte iban a arriesgar más, iban a tirarse hacia arriba un poco más, y la espalda de ellos iba a ser clave. Queríamos, en vez de empezar a tocar mucho, porque además no se puede jugar mucho en este campo ahora, intentar ser más directos, más directos con Pascu, con Raúl, con Poley, y así ha sido. Hemos cogido una contra y todo el peligro que nosotros le hemos dado a ese equipo ha sido en campo de ellos. Al ir ganando tienes que jugar en campo contrario para intentar lo que ha pasado, sentenciar el partido.

-La sentencia pudo llegar antes...

-De todas maneras, ha habido una jugada clarísima para la tranquilidad de mi equipo que es la de Raúl: si Raúl marca ese gol y nos ponemos 2-0 al descanso… Hemos tenido alguna que otra imprevisión en el juego pero está totalmente justificada porque venimos de desgracia tras desgracia, que si un rebotito, que si un no sé qué, y el equipo eso lo tiene en la cabeza. Y esta victoria nos va a dar tranquilidad para saber jugar en ciertos minutos: sin balón hemos estado fantásticos, con balón podríamos haber estado mucho mejor, con más tranquilidad. Pero no hemos tenido esa tranquilidad por miedo a estar cerca de nuestra área y que nos pasara otra desgracia.

-El Industrial cierra una semana magnífica con siete puntos de nueve posibles...

-Hubiera sido fantástica y justa si le hubiéramos ganado al Bazán. No es que hayamos ganado a la gente de arriba, es que les hemos dicho ‘aquí estamos nosotros’. Y nos hemos dicho a nosotros mismos ‘aquí estamos nosotros’. Estábamos ahí, siempre lo he dicho: tranquilidad absoluta con la clasificación porque veía al equipo trabajar y entrenar partiéndose la cara, cuando tuviera a máa gente, a partir de ahí el equipo iba a hacer lo que está haciendo. Esta semana ha sido importantísima para nosotros mismos, mas que para los rivales aunque lógicamente en la clasificación nos ponemos muy bien pero sigue sin preocuparme, ahora tenemos que ir a la Quinta de la Paz, que nos van a intentar hacer su fútbol y nosotros tendremos que plantear el partido de otra manera.

Todo queda en famillia Paco Cala (Francisco Torres Cala) es primo de Pepichi Torres y ayer era el primer partido de competición oficial en el que se enfrentaban aunque todo quedó en familia, donde empezó el envite ya por la mañana temprano. Paco Cala desvelaba que "lo de por la mañana ha sido increíble, me quedaban muchas cosas por ver en el fútbol: por la mañana, nueve y media, suena el timbre, salgo a la puerta y era el entrenador del equipo rival: ‘Primo, unas tostaditas’. Despertó a mis niños, les dio veinte besos… Pepe es así, Pepe no hace nada con maldad, es un tío fantástico, todo lo que le podamos ayudar, le ayudamos".

-Lo importante es que el equipo sale reforzado moralmente y en su autoestima tras estos partidos con los tres primeros de la tabla...

-Totalmente porque el partido del Balón si mal no recuerdo nos tiró una o dos veces a puerta y ellos (el Villamartín) nos han tirado una vez o dos también, y la Bazán prácticamente no nos tiró. Son tres partidos con los equipos de arriba en los que nosotros hemos tenido muchas ocasiones, hemos metido goles y el rival no nos ha plantado. Vamos a ser un rival muy serio y esta semana lo hemos demostrado, con lo que es más importante para nosotros mismos porque nosotros tenemos que seguir nuestro camino, no mirar a otros.