Jerez Industrial y Xerez DFC B afrontan dos partidos trascendentales en casa

Sólo resta cinco jornadas para el final de liga en la Primera Andaluza de Cádiz y está todo por decidir. El domingo se presenta atractivo. El Jerez Industrial, que pelea por el ascenso, recibe en el Pedro Garrido (17:30) al siempre incómodo Trebujena y el Xerez DFC B también juega como local y se enfrenta en La Granja (12:00) al San Roque. Mientras, el Guadalcacín ha dado cumplida cuenta este viernes en el Fernández Marchán de la UD Roteña, ha sacado adelante su partido por 3-0 y encadena seis jornadas sin perder, con tres empates y tres triunfos.

Refuerzos para Bruno

El Jerez Industrial se reencontró el pasado fin de semana en el Pedro Garrido con el triunfo al vencer al San Bernardo por 2-1 y cortó una racha de cinco encuentros sin ganar, que le permitió recuperar terreno en la tabla y colocarse segundo con 45 puntos, a cinco del líder Cádiz C Balón, que tiene 45, e igualado con el filial del Algeciras, pero con mejor diferencia de goles particular. Su objetivo en la matinal del domingo es volver a sumar el máximo botín en casa, aunque no lo tendrá fácil. Le visita el Trebujena, ahora entrenado por su extécnico Alberto Vázquez, que ocupó el puesto de Toni López, también expreparador blanquiazul. Los rojillos tienen 28 puntos y pelean por alejarse de la zona complicada de la tabla, unas posiciones que tienen a sólo tres unidades.

Las lesiones han pasado factura al cuadro del Bruno Herrero, que ha perdido en las últimas semanas a Quintero y Rubén, que tendrán que pasar por quirófano, y el club ha realizado un esfuerzo para ampliar la plantilla en una semana que es la última para poder realizar contrataciones.

La entidad industrialista se ha hecho con los servicios del defensa jerezano Reyes, procedente del Arcos. El zaguero tiene 28 años, cuenta con una amplia experiencia en Tercera RFEF y su polivalencia le permite adaptarse a todas las posiciones del carril izquierdo. Además, también ha incorporado al joven delantero gaditano Juan Manuel Cornejo, que hasta ahora militaba en el Chiclana Industrial y que ha pasado por las canteras de Cádiz y San Fernando. A sus 19 años, destaca por su capacidad asociativa y por su buen juego de espalda.

Duelo vital para el filial xerecista

El Xerez DFC B afronta un duelo muy importante en La Granja de cara a sus opciones de alejarse un poco más de los puestos de descenso. Los de Ismael Pérez, que acumulan cinco fechas sin ganar, pero que en las dos últimas han logrado dos valiosos empates ante rivales de la parte alta de la tabla -Puerto Real y Guadiaro- y merecieron más, se miden al penúltimo clasificado. Les visita un San Roque con 22 puntos que no vence desde hace siete encuentros y que el pasado fin de semana se vio sorprendido en su campo por el Rayo Sanluqueño (1-3).

El club xerecista ha realizado un llamamiento a la afición y le ha pedido a todos aquellos seguidores que no se hayan desplazado hasta Ceuta para estar con el primer equipo en el Martínez Pirri, quen acuda a La Granja para animar al filial y le ayuden a conservar una categoría en la que milita desde hace ya bastantes temporadas.

Nuevo triunfo del Guada

Mientras, el Guadalcacín ya ha hecho los deberes esta jornada. La escuadra de David Navarro se ha impuesto en el Fernández Marchán a la Unión Deportiva Roteña, que lucha por eludir el descenso, por 3-0 en un choque que dominó y que llegó al descanso con 2-0 en el marcador.

El Guada, con estos tres puntos, se va a 39 y ahora tiene al Puerto Real, que debe disputar su cita con el Algeciras B en un choque directo por los puestos de ascenso, a cinco. La misión es complicadísima, pero aún restan encuentros para obrar el milagro en una temporada atípica para los pedáneos, en la que se han mostrado irregulares en algunas fases.

El compromiso ante los rojillos se le puso de cara muy rápido a la escuadra local, ya que el atacante Vilo abrió el marcador antes del minuto de partido y, luego, antes de que los jugadores se marchasen al vestuario Mateos amplió la renta (41'). La segunda mitad resultó más equilibrada y los locales no consiguieron el 3-0 de la tranquilidad hasta el minuto 70, obra de Falcao.