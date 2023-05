Jerez Industrial, Xerez DFC B y Guadalcacín se juegan la permanencia en la última jornada

Este domingo se disputa la última jornada en el Grupo 1 de la Primera Andaluza con horario unificado para aquellos partidos en los que hay algo en juego. Los tres equipos jerezanos, Jerez Industrial, Xerez DFC B y Guadalcacín, se van a jugar la permanencia en esta última jornada en la que además se conocerán los cuatro equipos que lucharán por el ascenso. El único que lo tiene ya atado es el Trebujena y otros cinco clubes (San Fernando B, Guadiaro, Roteña, Puerto Real y Racing Portuense) se repartirán las otras tres plazas vacantes.

El Jerez Industrial es el que a priori tiene un partido más asequible al recibir al Villamartín (17:00 horas), rival que sólo ha ganado dos partidos esta temporada y que está descendido desde hace meses. A los industrialistas les basta con obtener el mismo resultado que tenga el Bazán en casa del Xerez DFC B a la misma hora. Una derrota en el Pedro Garrido abocaría a los jerezanos al descenso en caso de que los bazaneros puntúen en La Granja.

Por contra, el Guadalcacín es el que peor lo tiene, ya que se mide a la UD Roteña, que necesita ganar para asegurar plaza de play-off de ascenso. Los rojillos, cuartos clasificados, podrían verse superados en la tabla por Puerto Real y Portuense en caso de no ganar al Guadalcacín. A los de Juan Luis Aguilocho les vale hacer lo mismo que el Jédula en casa del Balón de Cádiz; y un punto les serviría siempre y cuando no acabe empatado con el filial xerecista, que le tiene ganado el average particular.

Precisamente, un punto es tan sólo lo que necesita el Xerez DFC B para amarrar la permanencia y, de paso, echar una mano a Guadalcacín y Jerez Industrial. Los de Bruno Herrero reciben al Bazán, que perdería la categoría en caso de derrota en La Granja.

Empates a puntos

Pero, además, se pueden dar varios casos de empates a puntos y habría que acudir a la liga particular entre los equipos para dilucidar la única plaza de descenso que queda por conocer. En este caso, se puede dar un cuádruple empate a 39 puntos entre Guadalcacín, Jédula, Jerez Industrial y Bazán. En los enfrentamientos particulares, el Guadalcacín suma 11 puntos, el Jerez Industrial 9 y hay empate entre Bazán y Jédula (6 puntos cada uno). En este supuesto, bajaría el Jédula por peor diferencia particular: 5-2 para el Bazán en San Fernando y 4-3 para los arcenses en Jédula.

Igualmente, hay dos supuestos de triples empates a 39 puntos: el primero entre Jédula, Jerez Industrial y Bazán, que condenaría a los jedulenses al sumar 5 puntos en los duelos particulares por los 8 de los industrialistas y los 5 de los isleños; y un segundo entre Industrial, Bazán y Guadalcacín que salvaría a los dos equipos jerezanos y llevaría al Bazán a Segunda Andaluza.

Por último, se puede dar un triple empate a 40 puntos entre Xerez DFC, Guadalcacín y Jédula. Para ello, el filial tendría que perder con el Bazán e igualmente el Industrial al Villamartín, además de los empates de Guada y Jédula. En este supuesto, el filial perdería la categoría al sumar sólo 4 puntos por los 6 del Guada y los 7 de los arcenses.