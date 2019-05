El Jerez Industrial acepta la dimisión de Aguilocho

El Jerez Industrial y Juan Luis Aguilocho han separado definitivamente sus caminos. El técnico guadalcacileño presentó el pasado lunes su dimisión en una conversación telefónica con el presidente de la entidad, Pedro Garrido, y ayer, tras una reunión, la directiva aceptó la decisión del entrenador, que por lo tanto no estará este domingo en el último partido de la temporada frente al Trebujena.

Aunque Aguilocho dimitió el lunes, la directiva no pudo reunirse para tratar el asunto hasta este martes. En un principio y habida cuenta de que sólo resta el partido del próximo domingo, estuvo sobre la mesa la idea de plantearle al técnico que continuase. Sin embargo, tras escuchar al técnico, la directiva decidió aceptar la dimisión. En una reunión cordial, el técnico argumentó que no quiere ser un obstáculo para el club y que se mostraba muy agradecido por la oportunidad de entrenar a un club como el Jerez Industrial, lamentando que no se haya conseguido el objetivo de entrar entre los cuatro primeros para disputar la fase de ascenso.

De este modo, Manuel Queijo, delegado del equipo y exfutbolista del Jerez Industrial, se hace cargo de los entrenamientos hasta final de semana e, igualmente, estará en el banquillo en el partido contra el Trebujena, un trámite para los blanquiazules pero no así para los trebujeneros, que defenderán la segunda plaza que ahora ostentan y que incluso tienen posibilidades de acabar campeones.