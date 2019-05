Juan Luis Aguilocho presenta la dimisión como técnico del Jerez Industrial

Juan Luis Aguilocho ha presentado este lunes su dimisión en el Jerez Industrial y todo apunta a que no estará este domingo (19:00 horas) en el último partido de temporada que los blanquiazules tienen en La Juventud frente al Trebujena. El técnico guadalcacileño, que quiere despedirse este martes de la plantilla, le ha comunicado telefónicamente al presidente su dicisión aunque la directiva no se ha podido reunir y hasta hoy no decidirá si acepta la dimisión del técnico.

Aguilocho llegó en la jornada 23 en sustitución de Paco Cala y, desafortunadamente para los intereses de los jerezanos, no ha podido clasificar al equipo para la fase de ascenso a División de Honor.

En efecto, la etapa de Juan Luis Aguilocho al frente del Jerez Industrial ha sido corta. Cogió al equipo a cinco puntos de la cuarta plaza. Comenzó en El Torno con un empate sin goles y posteriormente llegó la primera victoria, en casa, ante el Tesorillo. Sin embargo, la derrota en casa del Bazán, un rival directo, dejó sin muchas opciones a un equipo que, no obstante, fue capaz de derrotar en La Juventud al Balón. La posterior salida a Villamartín, donde al equipo no le acompañó la suerte, dejaba prácticamente sin opciones a un Jerez Industrial que ganaba su último partido liguero a la Juventud Sanluqueña.

A partir de entonces, las lesiones en una plantilla corta han provocado que el equipo se haya desplazado con pocos jugadores a sus últimos desplazamientos. A Tarifa fueron 15 jugadores y uno menos a San Fernando, en ambos encuentros con varios juveniles entre los elegidos. Así, los blanquiazules sólo han sumado un punto de 15 posibles, acumulando tres derrotas consecutivas y, pase lo que pase este domingo ante el Trebujena, acabarán en la séptima plaza, muy lejos del objetivo marcado.