El Jerez Industrial ficha a Kevin

Kevin abandona la disciplina del Recreativo Portuense para engrosar las filas del Jerez Industrial. El jugador, que disputó el pasado domingo su último encuentro con el Recre, finiquitando la que era su tercera campaña en la entidad portuense, se pone así a disposición del entrenador industrialista, Paco Cala. "Me da mucha pena irme del Recre, una institución en la que me sentía importante y donde me he encontrado a gusto", admite el futbolista jerezano, que argumenta "la oferta económica" y "la motivación de luchar por el ascenso a División de Honor" como las razones que le inclinan por una oferta que ya se le había propuesto el pasado verano en pretemporada.

La jornada del domingo fue dura para la familia rojiblanca: a la derrota inesperada ante El Torno 2009 (1-2), que impide alejar en la tabla a un conjunto amarillo que se iguala a 26 puntos con el Recre, se unía asumir la marcha de Juan Kevin Bonilla Durán, Kevin, uno de los efectivos más utilizados por el técnico, Juanjo Durán. Segundo máximo artillero, con 4 goles (2 de penalti), solo superado por las 7 dianas (una desde el punto fatídico) de Barberá, Kevin es habitual inquilino de la medular. Dotado de un potente y colocado lanzamiento de falta y de visión para la asistencia, ha sido titular en 13 ocasiones y suplente en 5, faltando solo a dos partidos. En plenitud física, siempre ha contado con la confianza del entrenador: de hecho, demoró una semana su incorporación a la nave industrialista al aceptar la petición del Recre de estar presente en el choque contra El Torno 2009.

El centrocampista vio ante El Torno su quinta amarilla, por lo que no podrá debutar el domingo con el Industrial

Al cabo, la despedida es amarga, con derrota y, para colmo, una tarjeta amarilla que supone la quinta, por lo que la acumulación le impedirá debutar este fin de semana con el Industrial ante el Alcalá del Valle, debiendo esperar, si Paco Cala lo estima, a la jornada siguiente, cuando el Industrial recibirá al Algeciras B, ya que los jerezanos afrontan dos partidos consecutivos en su feudo.

El Industrial, séptimo con 35 puntos, se encuentra a cinco de la cuarta plaza, que inicia la esperanza y ocupa el Villamartín. Kevin estima que la clasificación para el play off es posible "porque se dispone de un buen bloque y restan muchos puntos en disputa". Por el contrario, entiende que el Recre "solo piensa en salvar la categoría cuanto antes y disfrutar", objetivo que se demora tras el reciente marcador. "Quizá no le hemos dado al choque la trascendencia que tenía", lamenta el centrocampista, que cree que el equipo protagonizó "tal vez la peor actuación de la temporada", un duelo en el que, salvo el gol de Jesuli, no se dispuso de ninguna ocasión para anotar ante un rival que supo hacer sus deberes.

La llegada de Kevin al Jerez Industrial se produce poco después de anunciar el club blanquiazul la incorporación de Dmytro Bambulyak, centrocampista ucraniano de 20 años conocido como Dimas y que por motivos de estudios se ha desplazado a nuestra ciudad.