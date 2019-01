Paco Cala, entrenador del Jerez Industrial, cargó tras la derrota en Chiclana contra la actuación arbitral del colegiado Luna Cerezo, que le expulsó antes de acabar la primera mitad, asegurando que "no nos perdonan lo del año pasado, nos está pasando una factura increíble", refiriéndose a los incidentes en la eliminatoria de ascenso contra el Bazán que acabó con la eliminación de su equipo y las duras sanciones a Dani Castro y Morlán.

-No está contento con la labor arbitral y no sé si tampoco con el juego del equipo.

-El equipo se ha dejado la piel, tácticamente estuvimos mucho mejor que ellos durante todo el partido, incluso en la segunda mitad ellos estaban más agotados, nosotros hemos estado muy concentrados durante todo el partido y nos ha faltado enlazar un poquito más entre la gente del centro del campo y la de arriba cuando hemos tenido el balón. En todo lo defensivo hemos estado muy bien y en todo lo ofensivo hemos podido hacerlo mejor. En cuanto a la labor arbitral, lo que viene siendo toda la temporada, cuando no es una cosa es otra, la verdad es que no nos perdonan lo del año pasado, nos está pasando una factura increíble. Lo de este partido ha sido desde el minuto uno y, aparte, por decir en el banquillo simplemente que estaban haciendo ellos muchas faltas a nosotros me expulsa. La falta del primer gol es muy discutible pero la falta en el segundo gol a Manolo es clarísima; las tarjetas amarillas a Jesús Vega, Manolo y Dani Castro condicionan y ellos sin tarjetas.

"El punto era mucho más que merecido y en esa jugada no te lo pueden quitar de esa manera"

-¿Dice que les está pasando factura lo del año pasado?

-Totalmente, lo digo así de claro. Fuera de juego en el partido con la Juventud Sanluqueña que el linier no levanta el banderín, muchas más cositas raras que estamos viendo durante la temporada. No son excusas, simplemente son cosas que están pasando, es la realidad y tenemos que contarlas.

-Ofensivamente, el equipo tampoco se ha encontrado.

-Lógicamente, te somete un equipo rival que es bueno, que va arriba. Sabíamos que iba a haber pocas ocasiones. Ellos tampoco han encontrado su juego. Hemos ido a buscarlos arriba con atrevimiento, a presionarles, no han sacado un balón cómodo, tanto crespo como Caballero han estado muy bien parados durante todo el encuentro. Ningún equipo ha estado cómodo y había que aprovechar las oportunidades, como ya pasó en Trebujena o en casa del Balón. En dos cositas que han hecho ellos nos han desequilibrado el partido.

"Nos faltó enlazar un poquito más entre la gente del centro del campo y la de arriba"

-¿Cree que le puede afectar al equipo esta derrota?

-No. El equipo ha trabajado muy bien tácticamente y físicamente hemos visto que íbamos a más. Es una pena por el esfuerzo de los chavales, el punto era mucho más que merecido y en esa jugada no te lo pueden quitar de esa manera, cuanto menos dudosa porque el delantero pone la mano encima de Manolo. Sabíamos que era un campo complicado y me voy muy cabreado porque para nada el Chiclana, como en el partido de la primera vuelta, ha sido merecedor del marcador.

-Dice que para usted la falta a Manolo es clara, pero durante el partido se ha visto a un árbitro que tenía el listón disciplinario muy bajo. Eso un jugador lo tiene que ver durante un partido y tiene que ser lo suficientemente inteligente para pensar que igual no le pitan falta en esa jugada.

-Puede ser, pero yo creo a mi futbolista, que me dice que es falta. Es verdad que ahí puede hacer más cosas, tirarla fuera, dársela al portero. Ha decidido conducir, pero si es falta es falta. Ya te digo, los dos centrales estaban haciendo un partido sensacional porque Crespo y Caballero son casi de los mejores de la categoría junto a los nuestros y lógicamente en cualquier momento te pueden hacer una jugada de gol. Y no ha habido ningún peligro por parte de ellos salvo alguna jugada esporádica en banda. El empate era lo más justo y nos llevamos una derrota. El empate nos hubiera reforzado y ahora tenemos dos partidos seguidos en casa importantísimos para intentar sacar los seis puntos.

"Estoy seguro de que si hubiéramos tenido profundidad en el banquillo este partido no se nos escapa"

-Tampoco teníais muchas alternativas en el banquillo.

-Esa es una lástima, no teníamos profundidad en el banquillo. Ellos han pegado un bajonazo clamoroso en el segundo tiempo, pero no lo hemos podido aprovechar porque no teníamos gente de refresco por todo lo que teníamos fuera. Estoy seguro de que si hubiéramos tenido profundidad en el banquillo este partido no se nos escapa.

-¿Va a poder recuperar a alguien de los lesionados para el próximo partido?

-Nando, Javi Falcón y Raúl seguramente no estarán. Tenemos que olvidarnos ya de este partido, quedarnos con el esfuerzo, con el trabajo táctico y que con este equipo nos podemos ver en la liguilla a final de temporada y en ninguno de los dos partidos ha sido superior a nosotros. Tenemos esa espinita ahí y ojalá nos tengamos que ver en la fase final.

-¿Es frustrante no haberse metido entre los cuatro primeros habiendo perdido sólo un partido de los últimos doce antes de éste en Chiclana?

-Te frustra, pero tenemos que seguir, esto es así. Ahora tenemos mentalmente un partido complicado contra el Alcalá del Valle y si somos capaces de ganar estos cuatro partidos que vienen ahora sí vamos a estar muy cerca. Los rivales también están ganando y nosotros teníamos una merma de seis o siete puntos desde atrás. Quedan catorce partidos y hasta el último día vamos a estar compitiendo. Entiendo que estamos en una buena línea pero en este partido entre el árbitro y la mala suerte no nos ha ayudado.