El Jerez Industrial, molesto con el arbitraje en Bollullos

El Jerez Industrial saldó con derrota ante el Bollullos por 1-0 su segunda salida de la temporada el sábado. Los blanquiazules ya han pasado página y están centrados en su próximo compromiso en casa, que lo disputan en el Pedro Garrido el domingo a las doce de la mañana ante el Montilla, un rival que tiene tres puntos, uno menos que los industrialistas, pero que han perdido sus tres últimas citas.

Los cordobeses abrieron el curso con una victoria ante el UP Viso en el San Sebastián por 0-3, pero luego han caído en casa frente a La Palma (0-1), fuera contra el Atlético Algabeño (3-0) y este pasada jornada otra vez como local con la Lebrijana (0-1).

Javi Rivas, técnico blanquiazul, admitió la superioridad de los locales en la primera parte y lamentó tanto que su equipo no fuese intenso de salida como varias decisiones del árbitro que perjudicaron, bajo su punto de vista, a los suyos.

El portuense comentó que "ellos entraron más intensos al partido, apretaron mucho desde el inicio y fue clave el penalti que se sacó de la manga el árbitro, no fue, a los nueve minutos y que ellos fallaron. Para nosotros fue un jarro de agua fría y no en lugar de crecernos, la primera parte fue totalmente de ellos, que fueron superiores".

Luego, añadió: "En la segunda mitad cambió el guión y mi equipo fue mejor y pudimos haber marcado. Ellos anotaron de falta y nosotros pudimos hacerlo al final, pero se fue al larguero. Nos dejaron con vida y peleamos hasta el final. Salimos mejor, adelantamos líneas, ellos se echaron atrás, hicieron lo que tenían que hacer, tuvimos varias contras buenas y no tuvimos el temple necesario para marcar".

Los industrialistas se quejan de un penalti claro sobre Juanjo que el colegiado no quiso ver. "Hablar de los árbitros no conduce a nada, no podemos protestar. La primera parte fue de ellos. No obstante, insisto en lo que he comentado antes, el penalti en contra se lo inventa el árbitro, nos amedrentó con muchas tarjetas, a ellos se las perdonó y hubo otro muy claro a Juanjo que no fue capaz de pitar. Acabamos con un mal sabor de boca, pudimos puntuar, pero no pudo ser".

Las lesiones se están cebando con el Jerez Industrial en este tramo inicial de la temporada. Juanjo, Pulido y David Fernández no pudieron jugar en Bollullos y en el Eloy Dávila tuvo problemas Caballero. "Con lo que hay, toca trabajar y ante el Atlético Onubense demostramos que podemos hacer buenas cosas. De todos modos, el campo era de césped artificial y no tiene nada que ver con el nuestro, el balón no rodaba bien, botaba mal, no había circulación...".