El Jerez Industrial no debe fallar ante el Barbate en el Pedro Garrido

La tercera jornada de Primera Andaluza se presenta atractiva para los tres equipos jerezanos. El Jerez Industrial, tras su revés en La Menacha ante el Algeciras B, regresa al Pedro Garrido (18:00) para recibir al Barbate, una escuadra que aún no conoce el triunfo, ya que no ha podido ni con el Puerto Real (5-2) ni con el Balón (1-2) . Los de Alberto Vázquez aspiran a lograr la segunda victoria del curso como local.

El técnico blanquiazul ha aprovechado la semana para mejorar aspectos que no le agradaron en La Menacha. Intentará que en casa el equipo llegue al área rival con más efectivos para sacar un mayor partido de los centros y a nivel defensivo, que esté más más atento a balón parado.

No se fía del rival pese a que no ha ganado. "La categoría es muy igualada y complicada y cualquiera te sorprende en cualquier momento si no estás antento. Ellos han cambiado al entrenador y han firmado a varios jugadores, pero estamos trabajando duro para quedarnos con los tres puntos".

Por su parte, el Xerez DFC B se medirá al Recreativo Portuense en el La Granja, a partir de las doce. El conjunto de Francis, que ha sufrido una profunda renovación, aún no ha ganado y pretende lograrlo en su tercera cita liguera. Tras sus derrotas ante San Fernando B y el potente Racing Portuense busca los tres primeros puntos de la temporada ante su afición.

La oportunidad es buena, ya que su rival tampoco sabe lo que es vencer y es colista. El filial del San Fernando le endosó un contundente 6-1 la pasada jornada y cayó en su campo ante el Trebiueja por 1-2.

Mientras, el Guadalcacín tiene una complicada salida también este domingo al José del Cuvillo (18:00) para medirse al Racing Portuense, uno de los gallitos del grupo. Los racinguistas tienen seis puntos tras comenzar la temporada con dos victorias. Golearon al Bazán (0-4) y el pasado fin de semana no lo vuieron fácil ante el filial del Xerez DFC (1-0).

Los de Aguilocho abrieron el curso con derrota en Guadiaro (2-1), pero el pasado domingo recuperaron las sensaciones y vencieron al Bazán por 4-2. Ahora, aspiran a plantar cara a un rival con un plantel configurado para pelear una temporada más por el ascenso a División de Honor.