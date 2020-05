El Jerez Industrial tendrá 'play off' exprés de ascenso a División de Honor

Si Sanidad lo permite, el Jerez Industrial se medirá al Balón en las semifinales del 'play off' exprés de ascenso a División de Honor que la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha aprobado para solventar la temporada en Primera Andaluza, que se cancela sin descensos y, como estaba previsto, con un 'play off' para dilucidar la plaza de ascenso. La idea de la federación regional es hacer un 'play off' exprés como el planteado por la Española en Tercera División, con eliminatorias a partido único y en una sede neutral, con gastos médicos a cargo de la Federación Andaluza.

El Industrial ha conocía los planes de la Andaluza ayer por la tarde, en una reunión por videoconferencia entre la RFAF y los cuatro primeros clasificados de la provincia de Primera Andaluza que disputarían la fase de ascenso -Puerto Real, Jerez Industrial, Balón y Ubrique-, en la que la federación dejó claro a los equipos que su intención es que se dispute la fase de ascenso y que apurarán los plazos dentro de sus posibilidades.

Todo lo hablado entre la Andaluza y los clubes de la provincia es lo mismo que Muchodeporte desveló tras la reunión de la RFAF con los clubes sevillanos: las previsiones más optimistas que maneja la Andaluza serían poder disputar el 'play off' a finales de junio siempre y cuando las provincias en las que se haya fijado el formato, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Granada, avancen hacia la fase de la 'desescalada' que permita desarrollar los entrenamientos. La Federación quiere un calendario unificado de fechas para las seis provincias implicadas con el objetivo de evitar que una Delegación pudiera disputar el 'play off' y alguna otra no pudiera hacerlo.

Pablo Lozano, presidente de la RFAF, ha anunciado que la Federación se encargará de someter a dos exámenes médicos a los jugadores que participarían en el 'play off', uno antes del retorno a los entrenamientos y otro antes de las eliminatorias. Además, la Andaluza asumiría el coste de la desinfección del recinto en el que se disputarían las semifinales y la final y de la presencia de los servicios médicos en la propia instalación.

La RFAF confirmó que los partidos serán a puerta cerrada, sin público, aunque garantizó la retransmisión a través de RFAF TV de los 'play off' de las seis provincias en las que se contempla su disputa. La gestión y explotación comercial de los derechos televisivos de la cita, además, corresponderían a los clubes y a la propia Federación Andaluza.

El Jerez Industrial ha quedado emplazado, al igual que Puerto Real, Balón y Ubrique, a una nueva reunión con la Federación Andaluza dentro de diez o quince días para comprobar cómo avanzan los plazos de la 'desescalada' y decidir qué hacer en el caso de que la fase de ascenso no pudiese disputarse.