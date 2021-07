El Jerez Industrial se refuerza con los exxerecistas Juli Pendín y Juanan Erdozain

Dos nuevos fichajes del Jerez Industrial en su afán de tener configurada la plantilla lo antes posible. El cuadro blanquiazul se ha hecho con los servicios de dos futbolistas que la pasada temporada militaron en el filial del Xerez DFC: Juli Pendín, hijo del exjugador del Xerez CD y Xerez DFC Dani Pendín, actual segundo entrenador del Espanyol (al que entrena el exxerecista Vicente Moreno) y Juanan Erdozain.

Con estas dos incorporaciones, son ya tres los jugadores del filial de Francis Pérez Malia que han decidido probar en una categoría superior y apostar por un Jerez Industrial que quiere conformar una plantilla competitiva para luchar por la permanencia en su primer año en División de Honor. El otro es Juanjo Ruiz.

Juli Pendín puede actuar tanto en el centro del campo como en la defensa. De hecho, en las dos temporadas en las que ha militado en el Xerez DFC B ha jugado como central. Se enroló en el club azulino hace dos campañas, con el que ascendió a Primera Andaluza. La pasada campaña se quedó cerca del ascenso. El filial fue campeón de la primera fase, pero el Jerez Industrial fue mejor en la segunda y terminó clasificándose para la final en Arcos, donde subió en el partido contra el Balón de Cádiz. Pendín jugó en el Xerez CD en edad infantil y primer año cadete y desde entonces pertenecía a la cantera del Xerez DFC.

Juli Pendín "El Jerez Industrial es un equipo con mucha solera e historia en Andalucía, para mí es una gran oportunidad y me consta que se está haciendo un buen equipo, nos lo tendremos que ganar en el campo"

"Han sido un par de semanas un poco raras, ya que han pasado una serie de circunstancias en el club que me han obligado a tomar la decisión de tener que abandonar el Xerez DFC. Quería agradecer a todas las personas que me he cruzado en el Xerez DFC desde que llegué en edad cadete hasta el filial. Me han ayudado muchísimo. Me ha llegado el Jerez Industrial y desde el primer momento no lo he dudado, para mí es una gran oportunidad. Es la primera vez que salgo de un filial a un equipo senior y es una categoría con nombre y equipos importantes", ha comentado el nuevo jugador industrialista.

"Tuve la suerte de jugar en La Juventud cuando nos enfrentamos en liga y es un pedazo de campo. Me quedé bastante sorprendido con el estadio y la afición. He podido hablar con Javi Rivas, que es un entrenador con nombre en la provincia, y me ha transmitido mucha tranquilidad y confianza. Sé que se está haciendo un buen equipo y que nos lo tendremos que ganar en el campo. Vamos a darlo todo para poder pelear por todo. Agradezco la confianza que me ha dado la directiva y el míster, estoy muy contento de poder estar en el Jerez Industrial, un club con nombre y mucha historia en Andalucía. Estoy deseando empezar ya la pretemporada y conocer a los compañeros".

Juanan Erdozain "Estoy muy contento por fichar en un club histórico como el Jerez Industrial, al que agradezco esta oportunidad de seguir creciendo como futbolista"

Por su parte, Juanan Erdozain es un atacante de 22 años que la pasada temporada anotó siete goles en el Xerez DFC B. El mediapunta es otro de los canteranos azulinos que ha decidido salir del XDFC para probar suerte en la División de Honor, una categoría en la que ya militó en la temporada 18/19 en la Roteña. Juanan entrenó parte de la pasada temporada con el primer equipo y estuvo convocado en varias ocasiones, aunque no llegó a debutar con los de José Pérez Herrera.

El nuevo jugador industrialista afirma estar "muy contento por fichar en un club histórico como el Jerez Industrial, al que agradezco esta oportunidad de seguir creciendo como futbolista. Se están haciendo muy buenos fichajes y el proyecto me ilusiona bastante, se avecina una buena temporada. Creo que con trabajo se pueden conseguir grandes cosas y no tengo la menor duda de que todos juntos podremos hacer una buena temporada en la que espero que nos divirtamos muchísimo".