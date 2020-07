El Jerez Industrial renueva a Juanjo Durán

El Jerez Industrial ha llegado a un acuerdo con Juanjo Durán para que continúe al frente del equipo la temporada 2020-21. "El excelente trabajo realizado por el técnico jerezano y su cuerpo técnico durante la actual temporada tanto en la confección de la plantilla como en el desarrollo de la competición ha sido aval más que suficiente para que la junta directiva haya decidido por unanimidad su continuidad", indican desde el club blanquiazul, subrayando que en la liga 2019-20 "los nuestros han roto todos los registros de la competición al permanecer una vuelta completa invictos encadenando 17 encuentros sin perder con un balance total de 14 victorias y 3 empates".

Pedro Garrido, presidente del Jerez Industrial, destaca que "el acuerdo se ha cerrado en pocos minutos. Nosotros estamos encantados con el trabajo de Juanjo y de su cuerpo técnico y, al mismo tiempo, ellos estaban muy ilusionados con la posibilidad de seguir al frente de nuestro equipo senior. Es justo reconocerles el gran trabajo realizado y que sepan que, independientemente de lo que depare el 'play-off' de ascenso, cuentan con la total confianza de nuestra junta directiva".

Respecto al 'play-off' de ascenso a División de Honor, el máximo mandatario industrialista comenta que "sabemos que no tendremos el escenario que esperábamos al inicio de temporada y que en parte, la planificación que teníamos se ha ido un poco al traste. No obstante, vemos al equipo y cuerpo técnico muy concentrados en el partido del próximo domingo, se están dejando el alma en cada entrenamiento y estoy convencido que van a dejarse el alma por pasar la eliminatoria ante el Balón de Cádiz. Luego ya se verá, ahora solo toca pensar en el partido del próximo domingo, no quiero ni escuchar hablar de ascenso o un posible rival para la final, debemos estar concentrados en el partido contra el Balón".

Por su parte, para Juanjo Durán "es un orgullo tener continuidad en un club de la exigencia del Jerez Industrial porque eso significa que se han hecho bien las cosas. La directiva siempre nos ha mostrado su apoyo y satisfacción por el trabajo realizado durante la temporada y el hecho que renueven su confianza en nosotros justo antes de disputar el 'play-off' afianza lo que nos han demostrado desde que cogimos las riendas del equipo. Nos sentimos muy a gusto tanto con la directiva como con nuestros jugadores. Hemos hecho un grupo muy fuerte que espero dé sus resultados en los 'play-off' de ascenso".

Sobre el partido con el Balón, el míster blanquiazul se muestra "optimista por la confianza que tengo en mi plantilla pero con el máximo respeto a nuestro rival. El Balón tiene excelentes jugadores que te pueden complicar el partido en cualquier momento y deberemos estar muy concentrados durante todo el partido si queremos pasar la eliminatoria".

Respecto a la bajas, Juanjo Durán subraya que "ahora no es momento de lamentaciones. Somos los que estamos, los que queremos estar, los que llevamos trabajando desde el 15 de junio para poder estar donde estamos que es diputando el 'play-off' de ascenso a División de Honor. Durante la temporada el equipo ha superado situaciones muy complicadas por las continuas bajas por lesión y siempre ha dado la cara y ahora no va a ser menos. Tengo confianza máxima en este grupo. Por ellos, por nosotros, por nuestra directiva que trabaja sin descanso, por nuestros aficionados, por todos, debemos dar el 200% para intentar superar esta primera eliminatoria. Por esfuerzo y sacrificio no va a quedar".