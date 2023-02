El Jerez Natación Master logra su octavo título de Andalucía en Los Barrios

Además, se abren tres semanas claves para la entidad jerezana, ya que en ese período de tiempo tendrá que afrontar los Nacionales de Castellón , donde el Jerez Natación Master defiende el título obtenido en 2022 en las piscinas gallegas de Pontevedra . Desde 2018, la entidad jerezana no lograba este entorchado y es objetivo primordial defenderlo en tierras levantinas con uñas y dientes.

La estrategia para este Campeonato de Andalucía se repitió como en otras ediciones y fue clara desde el minuto 1. Los técnicos montaron tres grandes bloques de nadadores con el objetivo de no estar mucho tiempo en las piscinas en jornadas muy largas, y, por otro lado, que en todo momento el equipo estuviera fresco.

Protagonistas

Alejandro Ucha: "No ha sido nada fácil"

El presidente en funciones del Jerez Natación Master apuntaba que "aunque partíamos como favoritos, no ha sido nada fácil. No te puedes confiar ni un segundo con la calidad de los equipos que han participado. Nuestros técnicos lo dicen claro. No es sólo lograrlo, es más importante el cómo. Con ilusión, mostrando una cara ambiciosa y sobre todo, dejando claro que en Los Barrios se presentaba el actual campeón nacional de invierno. Los nadadores han estado de diez, máxima concentración y la mejor actitud; estamos muy felices de cómo pinta esto".

Iván Franco: "Tenemos margen de mejora para los Nacionales"

Uno de los técnicos del equipo analizaba la victoria: "Cuando acostumbramos a todos a ser de los de arriba, la responsabilidad es grande, y el trabajo debe ser más minucioso. El equipo ha estado combativo, y a ratos brillante. Tenemos margen de mejora para los Nacionales, donde vamos a intentar estar arriba también, pero esta vez con un perfil distinto. Queremos dar la enhorabuena a la FAN públicamente, ha sido un evento de primer nivel, y ganarlo nos da mucho más aliento".