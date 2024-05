El Jerez Máster revalida su título de campeón de España de Aguas Abiertas

La Real Federación Española de Natación resolvió por fin el enigma que tenía en vilo a casi 500 deportistas y a más de 100 equipos de todo el panorama nacional, tras verse obligada a suspender la entrega de trofeos del Campeonato de España de Aguas Abiertas tras errores importantes en el sistema de cronometraje basado en chips. Con la actualización definitiva de los resultados, y tras el análisis de las reclamaciones de los clubes a través del videoarbitraje, Jerez Natación Máster es de nuevo el campeón de España. Con sufrimiento, con incertidumbre, pero con brillantez. Se colgaron 14 medallas, 5 de oro, 6 de plata y 3 de bronce.

Pero hay más, los jerezanos también se han adjudicado el Andaluz, que se disputaba de forma simultánea. Fueron primeros con 816 puntos, por delante de Sevilla, con 696 y de Huelva, que fue tercero con 169, muy alejado de los campeones y subcampeones.

Con 86 nadadores -tenía once bajas- preparados para asaltar la prueba de 3000 metros en el río Guadalquivir se presentó el campeón de España de aguas abiertas, Jerez Natación Máster, en el CEAR de la Cartuja en Sevilla, para disputar un Nacional, el tercero de la temporada, ante 102 equipos, y un reforzado club anfitrión, el Sevilla Máster, con la única intención de lograr una victoria de prestigio en su casa. Si alguien conoce a Jerez Máster, su principal característica es que es un equipo batallador y con calidad, y de esta manera puso en liza a muchos especialistas en aguas abiertas y a un equipo muy compensado en relevos.

Tras la exhibición de Florian Wellbrock en la categoría absoluta, se dio la salida a las categorías másters, donde Jerez estuvo capitaneado por Álvaro Rodríguez Marcano y Lola Polonio. La prueba, con el agua a 22 grados, fue dura, y muchos nadadores de varios clubes acabaron con rampas y síntomas de hipotermia. Mucho calor sin embargo en el ambiente y muchos golpes que los nadadores de todos los equipos aguantaron estoicamente.

Garra

La garra jerezana se vio reflejada en la clasificación por equipos -masculino y femenino- en la prueba de 3 kilómetros, con las chicas agarrando el título con mucha superioridad. En categoría masculina la batalla fue muy emocionante con un Sevilla Máster correoso, que se aprovechó de las bajas de Donoso, Maestre y Bernal entre otros, así como de la llegada fuera de tiempo de uno de los mejores jerezanos, Carmelo Lizárraga, que fue descalificado, y fue definitivo para que el club sevillano se alzara con la clasificación masculina.

Los técnicos jerezanos, Luismi Sánchez e Iván Franco, habían tirado de estrategia durante la jornada de mañana, y sin problemas de cronometraje, dejaron el Nacional de 4x750 metros muy encarado. Los oros de los equipos +280 y 160, fueron casi definitivos. El relevo +280, formado por Lola Polonio, Carmelo Lizárraga, Karin Potter y Antonio Batista se convirtió en el primero en vencer en esa categoría en la historia de la natación española, ya que previamente a esta edición de 2024, nunca se había nadado en esa distancia. Se logró de esta manera uno de los títulos más complicados en una disciplina muy abierta, en la que brilló el olímpico Kiko Hervás, así como la nadadora del Mediterrani, Aida Bertrán. 14º título nacional para el club, y 28º para la dupla Sánchez Franco, que no para de dar alegrías a la natación de nuestra ciudad.

Clasificación general masculina

1.- Sevilla Máster, 205

2.- Jerez Natación Master, 170

3.- Máster Torrijos, 118

4.- Resist4, 61

5.- Máster Murcia 54

Clasificación general femenina

1.- Jerez Natación Máster, 276

2.- Sevilla Máster, 146

3.- Monteverde, 85

4.- Máster Torrijos, 74

5º.- Aquamasters, 47

Clasificación conjunta

1.- Jerez Natación Máster, 666

2.- Sevilla Máster, 511

3.- Máster Torrijos, 282

4.- Monteverde, 158.

5.- Mako Carabanchel, 153

Palmarés del Nacional Sevilla-24

3.000m Masculino

Antonio Batista, Plata +75

3.000m Femenino

Mª Luisa Delgado, Oro +70

Ute Hasse, Oro +60

Iris Matthey, Oro, +35

Carmen Asensio, Plata +70

Susana Von, Plata +40

Alba Roldán, Plata +35

Sonia Braña, Bronce +45

Relevo Mixto 4x750m

Plata +100: Anna Martí, Daniel Leal, Carla Martí y Alejandro Ayala.

Bronce +120: Mohammed Bakkali, Iris Matthey, Alba de la Rocha y Toni Martínez.

Oro +160: Paco Herrera, Alba Roldán, Susana Von y Javier Núñez.

Bronce +200: George Savescu, Bea Pérez, Fátima Moriana y Antonio Jiménez Lamíquiz.

Plata +240: Ute Hasse, Carlos Rigual, Idoia Moneo y Alejandro Ucha.

Oro +280: Lola Polonio, Carmelo Lizárraga, Karin Potter y Antonio Batista.

Alejandro Ucha "No nos permitieron celebrar el título en el Guadalquivir, pero lo vamos a hacer a lo grande en la Feria"

Alejandro Ucha, presidente de Jerez Máster, no podía evitar la emoción, como máximo dirigente del club: "No nos permitieron celebrarlo en el Guadalquivir por los fallos técnicos, pero lo haremos a lo grande en la Feria. Ha sido un campeonato muy raro, muy disputado y muy sufrido por parte de todo el equipo, aunque a través del VAR, hemos demostrado que fuimos los mejores en una disciplina tan exigente. Tres de aguas abiertas en tres temporadas, no puedo pedir más".

Iván Franco "Sin el mono de trabajo y sin estar muy mentalizados, te arrastras por el río; el equipo fue fue comprometido y ahora toca disfrutarlo"

Iván Franco, por su parte, no ocultó su alegría tras el comportamiento del equipo en la competición: "Sin el mono de trabajo y sin estar muy mentalizados, te arrastras por el río. Y el sábado, precisamente todos nos mentalizamos que esto sólo se sacaba si estábamos ordenados y generosos en el esfuerzo. Aún no nos hemos recuperado físicamente, pero estamos, además de felices, tranquilos con nosotros mismos, más no pudimos hacer en un momento crucial de la temporada. Ahora, toca celebrarlo".

Y es que los dos técnicos jerezanos, aglutinan 28 títulos nacionales desde 2006. El equipo retomó los entrenamientos el martes de Feria, con el único objetivo de preparar el Nacional de piscina larga, en Castellón, y el Andaluz, en Jaén.