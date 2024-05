Un error en el cronometraje colapsa el Nacional del Aguas Abiertas en Sevilla

De película. Es difícil explicar en pocas palabras lo que aún está ocurriendo con la edición 2024 del Campeonato de España Máster de aguas abiertas. En estos momentos, todavía no hay resultados oficiales. El Jerez Natación Máster se disponía este sábado a participar en los Campeonatos de España de aguas abiertas, en el río Guadalquivir, para defender el título de campeón obtenido en la misma sede en 2023.

Con unas condiciones ideales para la práctica de esta modalidad, los jerezanos realizaron una primera jornada de mañana impecable, adelantándose tras los relevos 4x750 a equipos como el anfitrión Sevilla, muy reforzado, o al campeón actual de la Copa de España de aguas abiertas, el Torrijos.

Los relevos +160 (Herrera, Von, Roldán y Núñez) y +280 (Polonio, Lizárraga, Potter y Batista) lideraban al resto de categorías con dos sensacionales oros, lo que, unido a una descalificación de un relevo del Natación Sevilla, hizo que los jerezanos se auparan al liderato provisional del Nacional, aún con los 3 km individuales por disputarse.

Ahí se produjo el problema. Un error en cadena del sistema de cronometraje, formado por chips, hizo que la RFEN no pudiera garantizar la veracidad de los resultados oficiales, invitando a los clubes, pasadas las 20:45 de la tarde, a pronunciarse cuando pudieran tener certeza de lo que había ocurrido, y de qué resultados eran correctos, recurriendo por lo tanto al videoarbitraje, con las cámaras colocadas en meta.

Estupor, indignación y sobre todo mucha paciencia por parte de los deportistas, que finalmente volvieron a sus ciudades de origen sin saber el resultado final de este Campeonato de España, que sin duda, será amargamente recordado por los clubes que participaron.

Comunicado de la Española

La RFEN emitió el domingo el siguiente comunicado: "En nombre de toda la organización del Campeonato de España Máster de Aguas Abiertas Sevilla 2024, la Real Federación Española de Natación (RFEN Aquatics), consciente de la problemática de la ausencia de resultados tras el 3000 metros máster celebrado este sábado por la tarde debido al mal funcionamiento de algunos chips que podrían devaluar las clasificaciones, quiere mostrar en primer lugar sus disculpas públicas por las molestias ocasionadas a cada uno de los nadadores y clubes en competición.

Ya están a subidos los resultados en esta web y hemos convenido un plazo de reclamaciones a los mismos hasta el lunes 6 de mayo a las 12h, periodo tras el cual resolveremos la oficialidad de dichos resultados de la forma más fidedigna posible.

Respecto a los trofeos y medallas, en breve se comunicará el procedimiento por el cual se entregarán las distinciones a los merecidos protagonistas".

La RFEN Aquatics tiene previsto dar oficialidad a los resultados este próximo miércoles y el club que dirige Alejandro Ucha, espera impaciente la resolución, ya que sin duda es uno de los mayores perjudicados. Por otra parte, la Federación Andaluza de Natación no puede oficializar los resultados del Campeonato de Andalucía (se nadaba simultáneamente) al no tener los registros con certeza.

Alejando Ucha, molesto

Alejandro Ucha, resignado, no ocultaba su malestar: "Está claro que no podemos hacer nada, y que en este 'impasse' no debemos ser imprudentes, pero el esfuerzo económico, de horas de entrenamiento, de planes de viaje, y trabajo de nuestros técnicos, no merecen este final. Habíamos puesto mucha ilusión en revalidar el título, y de momento, hay que esperar a un comunicado oficial. El club, cuando acabe este episodio, convocará una reunión de la junta directiva y determinará como proceder para que por lo menos, no vuelva a ocurrir. Los nadadores están muy satisfechos con el rendimiento que dieron, los técnicos también, pero en un gran evento y televisado, esto debe tener alguna repercusión para que no vuelva a ocurrir".