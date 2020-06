La actualidad en el Jerez Industrial pasa por conocer el alcance exacto de la lesión que sufre Jesús Barrera, que este lunes noche se practica en el Hospital de San Juan Grande una resonancia que servirá para saber con más exactitud si tiene alguna rotura en la rodilla izquierda. El atacante industrialista, segundo máximo goleador del equipo, ya sufrió algunas molestias semanas antes del confinamiento y tras la vuelta a los entrenamientos, éstas han persistido. La pasada semana pasó por la Clínica Beiman y tras una ecografía se le apreció un quiste de Baker, que no es más que líquido en la rodilla que causa una protuberancia y una sensación de tirantez detrás de la articulación.

Tras un par de días de trabajo con Lupe, la fisio de la entidad industrialista, notando una mejoría, Barrera tiene hora a las 11 de la noche para la resonancia, que determinará si tiene algún ligamento dañado.

El futbolista, a menos de dos semanas de la semifinal contra el Balón de Cádiz, se muestra evidentemente preocupado: "El primer angustiado soy yo, vamos a ver si puedo estar para el partido porque vamos contrarreloj. Tengo 32 años y nunca he tenido una lesión grave. Ahora llega lo más bonito, que es el 'play-off' de ascenso, y nadie se lo quiere perder. Que me pase ahora esto, a dos semanas del partido, es duro porque hay mucha incertidumbre. Ojalá los resultados de la resonancia sean positivos. Si tuviera algo roto me lo pierdo seguro. En cambio, si no lo está, con trabajo de fisio espero llegar bien a la semifinal", apunta.

Y es que el Jerez Industrial ya acometerá la semifinal contra el Balón bastante mermado: "Tenemos algunas bajas importantes. En defensa, los dos centrales que han venido jugando habitualmente se lo pierden por la decisión que han tomado. No se les puede achacar nada. Cada uno valora su situación personal y decide. No quieren jugar, están en todo su derecho y hay que apoyarlos. Yo eso lo entiendo. David (Velázquez) se lo pierde por tarjetas, eso sí me parece ridículo, pero la Federación ha decidido eso. Luego hay gente cargada, aunque son cosas leves. Son bajas importantes y se van a notar", explica el atacante.

Se está hablando mucho estas semanas de que el Balón, rival de los blanquiazules, llegará físicamente en mejor estado al tratarse de jugadores muy jóvenes. Barrera no pone excusas: "Tenemos claro que queremos ascender y para eso tenemos que ganar los dos partidos. Es gente muy joven y que irá a tope, pero también pasó lo mismo en la temporada y los dos partidos los ganamos bien. En el equipo hay gente con mucha experiencia y todo no es correr. A nosotros nos vale el empate y la veteranía es un grado, sobre todo en este tipo de partidos. Les puede pasar factura. Intentaremos, con los que somos, pasar a la final, daremos el callo con nuestras armas porque tenemos que lograr el ascenso como sea".

Del que se está hablando menos es del Ubrique y Jesús Barrera no ve al Puerto Real tan favorito en la otra semifinal: "Es algo que he comentado con Caballero. Yo estuve en el Ubrique Industrial hace años y sé que es una piña, si yo fuera el Puerto Real estaría bastante preocupado. No descarto que puedan dar la sorpresa, más si cabe a un partido único".

El 'play-off' es en el Antonio Barbadillo arcense, localidad natal del delantero blanquiazul: "Es una motivación más, conozco el campo como la palma de mi mano. Es bonito que el 'play-off' se juegue en mi casa y por eso estoy un poco de 'bajona' con esta incertidumbre de si voy a poder llegar o no. Voy a poner todo de mi parte y Lupe, el equipo y el cuerpo técnico me están mimando para poder estar en ese partido".

Por último, lanza un mensaje: "Que nadie dude de que el Jerez Industrial, sea con los efectivos que sea, va a dar la cara al cien por cien. No estarán Álex, Maikel y David, pero estarán otros que lo harán igual de bien y que además tienen esa motivación de jugar una semifinal contra un gran rival y en un campo espectacular. Estamos preparando el 'play-off' a muerte".