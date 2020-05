Jesús Martín, campeón de liga con el UCAM Cartagena

Una oferta irrechazable llevó al jerezano Jesús Martín a dejar su ciudad para emprender la aventura en el UCAM Cartagena de tenis de mesa, equipo del que es segundo entrenador además de responsable de las secciones inferiores. Fue el regreso varios años después a la que fue su casa por motivos de estudios, donde se licenció en INEF y posteriormente realizó un máster de dirección.

Martín se fue de su localidad dejando al CTM Jerez con una fuerte estructura, poniendo las bases de lo que es hoy el club, con un equipo en Primera División Nacional además del Ateme, la asociación de tenis de mesa para deportistas adaptados que hace unos días vio reconocido su gran trabajo con la elección de siete palistas como deportistas de alto rendimiento en Andalucía.

El puertorrealeño Jesús Cantero, primer técnico del UCAM Cartagena, tiró del jerezano hace dos años. Hace unos días, el conjunto murciano se proclamaba por segundo año consecutivo campeón de la Superdivisión femenina tras decidir la RFETM la conclusión de todas las competiciones debido a la pandemia mundial del coronavirus. Es el vigésimo título de Liga para las cartageneras, que jugarán la próxima temporada en la máxima competición europea.

No ha sido el único título y logro que ha conseguido Jesús Martín con el UCAM Cartagena. El equipo también se adjudicó este año la Copa de la Reina, poniendo el colofón ahora con el campeonato liguero. En la Copa de Europa, cayó en cuartos de final contra el equipo alemán del Berlín Eastside, al que superó en tierras germanas 2-3 pero sin poder levantar el 0-3 de la ida. La pasada temporada, el femenino que codirige Jesús Martín sí fue campeón de la ETTU Cup, la segunda competición en el rango europeo.

"Echo de menos Jerez, pero soy un privilegiado, pocos pueden decir que viven del tenis de mesa"

Por si fuera poco, el equipo filial que sí entrena Jesús Martín ha logrado el ascenso a la Divisóin de Honor, segunda categoría del tenis de mesa nacional y la sección de discapacitados intelectuales obtuvo un total de cinco platas y un bronce en el pasado Campeonato de España.

El jerezano afirma que es “un privilegiado, porque tengo la suerte de poder decir que soy de los pocos que viven del tenis de mesa. Jesús Cantero me llamó hace tres años, me explicó el proyecto y era algo que no podía rechazar. ¿Que si echo de menos Jerez? Claro, pero las cosas se han dado así y estoy muy contento en Cartagena”.

El equipo de tenis de mesa, como el de fútbol y el de baloncesto, depende de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, que además patrocina a deportistas tan reputados como las nadadoras Mireia Belmonte, Teresa Perales y Duane da Rocha; los atletas Borja Vivas y Frank Casañas; Gisela Pulido (kitesurf); Marcus Cooper y Saúl Craviotto (piragüismo); o Lidia Valentín (halterofilia), entre otros muchos. “Se trata de una universidad en ese sentido muy a la americana. José Luis Mendoza ha apostado muy fuerte por el tenis de mesa y los resultados están ahí. Hay un proyecto para expandirse a Málaga y otras ciudades”, explica Martín.

El primer equipo está formado por la granadina Ana García, actual campeona de España individual y que ya es internacional con España; Andrea Marín, Carmen Lozano y Yanira Sánchez; la serbia Silvia Asis de Souza, actual seleccionadora española; Fen Li, china con nacionalidad sueca; y la china Xin Liu. Además, la próxima temporada volverá al equipo la china españolizada María Xiao, una de las mejores jugadoras del mundo y que se marchó al Irún la pasada campaña.

El segundo técnico del UCAM no ha dejado su actividad como jugador y esta temporada ha militado en el Roquetas “aunque apenas he podido jugar un par de partidos. Normalmente, cuando Jesús Cantero no puede viajar con el primer equipo lo hago yo y, si no, suelo ir con el filial, así que me queda poco tiempo libre”.

Martín también se alegra de que el CTM Jerez haya conseguido la permanencia, tanto el masculino en Primera División como el femenino en la División de Honor. “El reto que me propuse cuando estuve al frente del equipo fue sentar las bases y hacer una estructura sólida. Fue un reto personal. Gracias al Ayuntamiento y al colegio Pío XII conseguimos tener un pabellón para poder utilizarlo los 365 días del año y eso en un deporte como el nuestro es fundamental. También estoy muy orgulloso de jugadores como Francisco Zuasti y Perico (Fernández), así como de la sección adaptada que creamos”.