Jorge López y Manuel Rojo hacen historia para el ciclismo andaluz en la Cape Epic

El ubriqueño afincado en Jerez Jorge López Janeiro, junto a su compañero, el moronense Manuel Rojo Nieto, del Symisur-Gacosur Epic, han obtenido una espectacular cuarta plaza en la categoría Másters en la Cape Epic 2021, prueba considerada como el Tour de Francia del mountain bike. Además, López y Rojo obtuvieron la tercera plaza en la quinta etapa y la segunda en la sexta, siendo la primera vez que una pareja andaluza sube al podio de la Cape.

Los ciclistas del Symisur han sido la primera pareja española en esta categoría y la tercera de las veinte que pusieron rumbo a la cita sudafricana. Sólo Enrique Morcillo y José María Sánchez Ruiz, quintos en la general; e Ibon Zugasti y Oliver Avilés 'Olivillas', decimoctavos, acabaron por delante del tándem López-Rojo, que han obtenido la cuadragesimoctava plaza de las 247 parejas que han finalizado una Cape Epic 2021 con 619 kilómetros repartidos en una prólogo y siete etapas más con un desnivel positivo de 15.250 metros.

Además, Jorge López y Manuel Rojo han entrado en el selecto grupo de los 'amabubesi', reservado para aquellos ciclistas que terminan la prueba al menos en tres ocasiones.

Han sido ocho jornadas de sensaciones encontradas, satisfacción cada día que completaban la correspondiente etapa, consiguiendo retos, pero también sufriendo mucho, tanto física como mecánicamente. En una prueba de este tipo, cada día es un reto a superar, donde la mente, el cuerpo y la mecánica juegan a partes iguales desde el inicio hasta el final de cada jornada.

La pareja del Symisur no comenzó con buen pie la Cape Epic, ya que en la etapa prólogo sufrió un pinchazo que les condenó a la 27ª posición en su categoría, lo que les condenó a salir desde el cajón C en la primera de las etapas y sin las referencias de los mejores, que salieron diez minutos antes. En la segunda etapa ya partieron desde el cajón A tras una buena remontada, pero faltando diez kilómetros de nuevo apareció el infortunio. López sufrió un pinchazo que solucionó rápido, marchándose Rojo por delante. "Me tiro a fuego en esos diez últimos kilómetros para llegar a meta y mi sorpresa es que cuando llego no está Manuel. Se había perdido, llegó tres minutos después que yo y al ser una prueba en pareja te penalizan si no llegamos juntos. Hicimos terceros, pero nos penalizaron una hora, volviendo al cajón B".

Los días posteriores fueron mejores, hasta el punto de acabar terceros en la quinta etapa y segundos en la sexta, ascendiendo a la cuarta plaza, que supieron conservar a pesar de llegar "con las fuerzas ya justitas".